Учені хочуть побудувати кам’яні стіни на Місяці за допомогою роботів

Команда швейцарських дослідників запропонувала використовувати автономний роботизований гідравлічний екскаватор для будівництва сухої кам’яної стіни, яка працюватиме як противибуховий щит і захищатиме стартовий майданчик на Місяці

Екскаватор використовуватиме місцеві матеріали, каміння з поверхні Місяця збиратиметься для створення кільцевої стіни, радіус якої становитиме від 50 до 100 метрів. Вчені не планують вдаватися до дорогої практики доставки будівельних матеріалів з Землі на Місяць.

«Робот буде використовуватися як для збору валунів, так і для будівництва стіни», — сказав провідний автор дослідження Йонас Вальтер.

На думку вчених, місячна інфраструктура знадобиться, якщо люди колись назавжди оселяться на Місяці, щоб захистити їх від вихлопних газів і уламків ракет, які приземляються або злітають.

Газ, дрібні частинки і пил з ракетних вихлопів можуть виявитися небезпечними, що було продемонстровано, коли зонд Surveyor 3 був повернутий екіпажем Аполлона-12 з Океануса Процелларум і вчені виявили, що він зазнав пошкоджень від пилу, здутого місячним модулем Intrepid.

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Вчені також побоюються, що вихлопні гази гігантського корабля Starship компанії SpaceX, на якому астронавти будуть відправлені на місію NASA «Артеміда-3», завдадуть шкоди місячному середовищу в районі сотень метрів і поширять її на кілометри.

Тому вони вважають, що існує потреба у створенні противибухового щита для захисту будь-якої майбутньої інфраструктури.

«Деякі сухі кам’яні стіни на Землі простояли тисячі років», — сказав Вальтер, розповідаючи про те, наскільки вони міцні.

Однак вчені вважають, що на поверхні Місяця такі щити не зможуть протриматися дуже довго, а значно інші погодні умови на Місяці означають, що стіна повинна буде протистояти лише вибухам ракет, які злітають або приземляються на Місяць.

За оцінками метеорологів, противибуховий щит повинен буде витримати тиск газів, що вивільняються ракетами Starship компанії SpaceX, який становитиме 1135 Паскалів.

Нагадаємо, що на Місяці час плине швидше. Ученим вдалося вирахувати як йде час на Місяці. Він зовсім трішки відрізняється від часу на Землі.

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За матеріалами: WioNews.