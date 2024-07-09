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На Місяці час плине швидше: учені порахували на скільки

09.07.2024 20:00
Ольга Деркач
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Ученим вдалося вирахувати як йде час на Місяці. Він зовсім трішки відрізняється від часу на Землі

На Місяці час плине швидше: учені порахували на скільки

На Місяці час плине швидше: учені порахували на скільки Фото: freepik.com

Доба на Місяці на 57 мільйонних (0,0000575) секунди довша, ніж земна.

Цей результат нового дослідження вчених NASA може стати в пригоді під час синхронізації навігаційних систем, коли американське космічне агентство запустить довгоочікувані пілотовані місії на Місяць і за його межі.

Ми знаємо про здатність гравітації сповільнювати час відтоді, як Альберт Ейнштейн постулював свою загальну теорію відносності. Але практичні методи вимірювання будь-яких часових спотворень, що виникають через різницю в гравітації — наприклад, контраст між притяганням Землі та Місяця — значно відставали.

Лише в останнє десятиліття ми отримали атомні годинники, достатньо чутливі, щоб виявити невеликі різниці в часі між двома об’єктами, що рухаються відносно один одного або перебувають під різними гравітаційними силами.

Місяць має одну шосту земної гравітації, але астронавти були там лише на короткий час, тому це не було великою проблемою.

Тепер у вчених є дедлайн: NASA планує повернути астронавтів на Місяць до 2026 року в рамках місії «Артеміда», де вони почнуть досліджувати можливі місця для місячних баз, які одного дня можуть послужити сходинкою до Марса.

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«Ми розглядаємо можливість постійної присутності на Місяці, — сказала Шеріл Ґремлінг, інженер з навігаційних систем NASA в Центрі космічних польотів імені Годдарда. — Інфраструктура на Землі, така як GPS, забезпечує час аж до наносекундного рівня. Якщо ви намагаєтесь зорієнтуватися або висадитися на Місяці, уникаючи небезпечних ділянок, то така точність має значення».

Раніше цього року, у квітні, NASA та іншим американським агентствам було доручено розробити єдину систему відліку часу для Місяця, з якою могли б погодитися інші космічні агентства.

Це нове відкриття допомагає в цьому плані, і робота над ним ведеться вже деякий час. Слава Туришев, фізик з Лабораторії реактивного руху NASA, який очолював дослідження, сказав: «Хтось повинен був сісти і порахувати».

Із Землі здається, що доба на Місяці на 57 мільйонних часток секунди  більша за земну добу. Туришев і його колеги прийшли до цієї цифри, розрахувавши ковзну шкалу часу для Землі і Місяця відносно барицентру Сонячної системи. Це спільний центр мас Сонячної системи, навколо якого Сонце, планети та супутники обертаються в рівновазі.

Розрахунки Туришева та його колег наближаються до 56,02 мікросекунди, які в лютому вирахувала інша команда дослідників з Національного інституту стандартів і технологій США.

Жоден з результатів не був рецензований, і остаточне визначення місячного часу має бути підтверджене низкою агентств і міжнародних організацій, таких як Міжнародне бюро мір і ваг та Міжнародний астрономічний союз, які планують зустрітися в серпні.

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За матеріалами: Science Alert.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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