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Місяць віддаляється від Землі: як це вплине на людство

23.07.2024 20:40
Ольга Деркач
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Вчені дізналися, що Місяць віддаляється від Землі щороку. Це впливає на тривалість дня на нашій планеті і триває вже мільйони років

Місяць віддаляється від Землі: як це вплине на людство

Місяць віддаляється від Землі: як це вплине на людство Фото: freepik.com

Місячний цикл — одна з констант нічного неба, але насправді все не так, як здається. Вчені виявили, що Місяць віддаляється від Землі, і це змінює все, що ми думали і знаємо про стосунки нашої планети з її єдиним природним супутником.

Він також має цілком реальний вплив на тривалість дня на нашій планеті, хоча й неймовірно повільно. Віддаляючись від Землі протягом мільйонів років, Місяць одночасно збільшує середню тривалість дня.

Дослідження команди з Університету Вісконсін-Медісон було зосереджено на породах, що утворилися 90 млн років тому. Завдяки цьому вони змогли проаналізувати взаємодію Землі з Місяцем 1,4 млрд років тому.

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Виявилося, що Місяць віддаляється від Землі на 3,82 сантиметри на рік. Це означає, що з часом це призведе до того, що через 200 мільйонів років земна доба триватиме 25 годин.

«Коли Місяць віддаляється, Земля нагадує фігуриста, що крутиться, який сповільнюється, коли витягує руки, — сказав Стівен Мейерс, професор геонаук в Університеті Вісконсін-Медісон. — Однією з наших амбіцій було використовувати астрохронологію для визначення часу в найвіддаленішому минулому, розробити дуже давні геологічні шкали часу. Ми хочемо мати можливість вивчати гірські породи, яким мільярди років, у спосіб, який можна порівняти з тим, як ми вивчаємо сучасні геологічні процеси».

Нагадаємо, що на Місяці час плине швидше. Ученим вдалося вирахувати як йде час на Місяці. Він зовсім трішки відрізняється від часу на Землі. Доба на Місяці на 57 мільйонних (0,0000575) секунди довша, ніж земна. Цей результат нового дослідження вчених NASA може стати в пригоді під час синхронізації навігаційних систем, коли американське космічне агентство запустить довгоочікувані пілотовані місії на Місяць і за його межі.

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За матеріалами: Universe Magazine.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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