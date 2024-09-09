Вчені показали, як змінилась Земля за 1,8 млрд років

Анімація, заснована на даних з гірських порід, стала першим настільки масштабним проєктом з відновлення тектоніки плит на нашій планеті

Дослідники з Університету океану в Китаї створили анімацію, що показує, як континенти на Землі змінювали своє положення за 1,8 мільярда років. За допомогою каменів на поверхні вдалось скласти карту планети за останні 40% її історії.

У роботі вчені використовували геологічні дані для відтворення карти Землі в різні історичні періоди. Анімація показує, як континенти рухалися і з’єднувалися, утворюючи різні суперконтиненти.

Читайте також: Вибух ракети Ілона Маска вперше в історії зробив діру в іоносфері Землі

Мапа демонструє, як Індія і частини Південно-Східної Азії рухаються на південь, формуючи Гондвану в Південній півкулі. Близько 200 мільйонів років тому Гондвана об’єдналася з Північною Америкою, Європою та Азією, утворивши Пангею – суперконтинент, що існував за часів динозаврів.

Анімація також показує більш давні суперконтиненти. Пангея і Гондвана сформувалися під час зіткнення старих плит, а до них існувала Родінія, яка утворилася з суперконтиненту Нуна, що розпався близько 1,35 млрд років тому.

Вчені зазначають, що Земля унікальна в Сонячній системі завдяки тектоніці плит. Ці рухи створюють гори та океанічні западини, а також впливають на глобальні процеси. Тектоніка плит підіймає гірські породи на поверхню, де вони вступають у реакцію з вуглекислим газом, допомагаючи регулювати клімат.

Вас може зацікавити: Що знаходиться всередині Місяця — відповідь вчених

Крім того, з порід вимиваються важливі елементи, такі як фосфор і молібден, які використовуються живими організмами для синтезу ДНК, білків і амінокислот. Тектонічні процеси відіграють ключову роль у підтримці життя на Землі і в довгостроковій стабілізації клімату.

Картографування минулої тектоніки плит планети є першим етапом створення повної цифрової моделі Землі протягом її історії. Це дозволить краще зрозуміти зворотний зв’язок між глибинними та поверхневими системами Землі, які підтримують життя.

Нагадаємо, учені NASA вперше виявили електричне поле по всій Землі, яке вважається таким же фундаментальним для нашої планети, як гравітаційне та магнітне поля.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Води на Марсі вистачить на цілі океани — вчені зробили проривне відкриття

Астероїд, який знищив динозаврів, виявився унікальним — учені

Вчені придумали, як зробити Марс придатним для життя

За матеріалами Science Alert