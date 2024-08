Води на Марсі вистачить на цілі океани — вчені зробили проривне відкриття

Аналізуючи дані, отримані під час місії NASA, науковці виявили докази існування підземного резервуара води глибоко під поверхнею Марса

За оцінками групи вчених, води, що міститься в крихітних тріщинах і порах породи у середині марсіанської кори, може бути достатньо, щоб заповнити океани на поверхні планети. Підземні води, ймовірно, покривають весь Марс на глибині до 1 милі (1,6 кілометра).

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, майбутні астронавти, які досліджуватимуть Марс, зіткнуться з цілою низкою проблем, якщо спробують отримати доступ до води (через значну глибину залягання). Але ця знахідка відкриває нові деталі геологічної історії Марса і пропонує нове місце для пошуку життя на червоній планеті, якщо до води коли-небудь вдасться дістатися.

Зазначається, що дані були отримані з посадкового апарату НАСА InSight, який використовував сейсмометр для вивчення надр Марса з 2018 по 2022 рік.

«Розуміння марсіанського водного циклу має вирішальне значення для розуміння еволюції клімату, поверхні та надр, — сказав провідний автор дослідження Вашан Райт, доцент і геофізик з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго в Інституті океанографії Скріппса. — Важливим початковим етапом є визначення того, чи є на Марсі вода. Корисна відправна точка — визначення того, де вона знаходиться і скільки її там».

Пошук «загубленої» води на Марсі

Марс, імовірно, був теплішим і вологішим місцем мільярди років тому, судячи зі свідчень стародавніх озер, річкових русел, дельт і гірських порід, змінених водою, вивчених іншими місіями НАСА і зафіксованих орбітальними апаратами. Але червона планета втратила свою атмосферу понад 3 мільярди років тому, що фактично завершило вологий період.

Вчені досі не знають, чому Марс втратив свою атмосферу, і було розроблено безліч місій, щоб дізнатися про історію води на планеті, куди вона поділася і чи створювала вода коли-небудь умови для життя. Хоча вода залишається в пастці у вигляді льоду в полярних крижаних шапках планети, дослідники не вірять, що це може пояснити всю «втрачену» воду планети.

Існуючі теорії пропонують кілька ймовірних сценаріїв того, що сталося з марсіанською водою після того, як Марс втратив атмосферу: одні припускають, що вона перетворилася на лід або була втрачена в космосі, інші — що вона була включена в мінерали під поверхнею планети або просочилася в глибокі водоносні горизонти.

Нові дані свідчать про те, що вода на Марсі фільтрувалася в марсіанську кору.

Про місію InSight

InSight, скорочення від англ. Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, був стаціонарним посадковим апаратом. Але він зібрав безпрецедентні дані про товщину кори червоної планети і температуру її мантії, а також про глибину і склад ядра і атмосфери. Сейсмометр посадкового модуля зафіксував перші поштовхи на іншій планеті, названі маркшейдерами.

У той час, як землетруси відбуваються, коли тектонічні плити зміщуються, рухаються і стикаються одна з одною, марсіанська кора схожа на одну гігантську плиту з розломами і тріщинами, оскільки планета продовжує стискатися і охолоджуватися з плином часу. Коли марсіанська кора розтягується, вона тріскається, і сейсмометр InSight зміг виявити понад 1300 марсіанських землетрусів, які долинали за сотні і тисячі кілометрів.

Вчені, які вивчають дані InSight, змогли дослідити швидкість марсотрясінь під час їхньої подорожі планетою, що може слугувати індикатором того, які речовини існують під марсіанською поверхнею.

За словами Райта, швидкість сейсмічних хвиль залежить від того, з чого зроблена порода, де вона має тріщини і що заповнює ці тріщини.

Команда використала ці дані і ввела їх у математичну модель фізики гірських порід, яка використовується на Землі для картографування підземних нафтових родовищ і водоносних горизонтів.

Результати показали, що дані InSight найкраще відповідають глибокому шару магматичної, або вулканічної, породи, яка заповнена рідкою водою.

За матеріалами CNN.