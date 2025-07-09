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Потужні магнітні бурі та сильна спека накрили Україну: як захиститися

09.07.2025 17:30
Микола Деркач
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Попри прогнози експертів, магнітні бурі вирують з небаченою тривалістю та значною силою. Ми опинилися в епіцентрі піку сонячної активності — і вона виявилася значно потужнішою, ніж очікували вчені. За оцінками спеціалістів, це найінтенсивніша фаза за останні 20 років

Потужні магнітні бурі та сильна спека накрили Україну: як захиститися

Фото: chatgpt.com

Подвійне навантаження

Липень 2025 року розпочався з небезпечного поєднання: аномальної спеки та безперервних магнітних бурь. Геомагнітна активність, за даними моніторингу, вже понад тиждень не опускається нижче критичного рівня. K-індекс, який використовується для оцінки сили бурі, стабільно тримається на рівні 5-7 балів — це червона зона, що сигналізує про значний вплив на біосистеми.

Потужні магнітні бурі та сильна спека накрили Україну: як захиститися

Фото: Meteoagent

При цьому, згідно з прогнозами сервісу Meteoagent та американського агентства NOAA, очікувалося поступове зниження активності. Проте реальні умови демонструють зворотне — бурі не лише не вщухають, а й накладаються на екстремальне підвищення температури повітря у багатьох регіонах України.

Що це означає для організму?

За даними дослідження, опублікованого в Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, геомагнітні бурі можуть впливати на роботу серцево-судинної системи, підвищувати ризик інсультів, викликати головний біль, тривожність, порушення сну та артеріальний тиск. Особливо вразливими залишаються люди з хронічними захворюваннями, діти та літні люди.

Коли до цього додається спека, організм зазнає подвійного удару — серце та судини працюють у посиленому режимі, що загрожує небезпечними ускладненнями.

Читайте також: Що таке магнітні бурі та чому вони впливають на самопочуття людей

Як зменшити вплив магнітних бурь і спеки

  • Слідкуйте за водним балансом. У спеку та під час бурь рекомендовано пити більше чистої води, відмовившись від алкоголю та міцної кави.
  • Уникайте перегріву. Обмежте перебування на вулиці в найгарячіші години (з 11:00 до 16:00), особливо якщо відчуваєте слабкість або головний біль.
  • Скоригуйте навантаження. У дні високої геомагнітної активності краще уникати інтенсивного фізичного навантаження.
  • Слідкуйте за тиском. Людям із гіпертонією або серцевими захворюваннями важливо контролювати показники і мати під рукою необхідні ліки.
  • Створіть вдома «прохолодну зону». За можливості — використовуйте вентилятори або кондиціонери. Провітрюйте приміщення рано-вранці та ввечері.

У найближчі дні покращення ситуації не очікується — тому варто бути особливо уважними до свого стану та стану близьких. Магнітні бурі та спека — серйозне поєднання, до якого потрібно ставитися не менш серйозно.

Раніше ми писали про те, що прогноз Meteoagent та інших сервісів, зокрема NOAA (Національне управління океанічних і атмосферних досліджень) базується на попередніх розрахунках і може суттєво відрізнятися від фактичних показників, які фіксуються постфактум. Як показує практика, реальний рівень геомагнітної активності часто виявляється вищим — на 2-4 бали — порівняно з онлайн-графіками, що доступні в режимі реального часу.

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Рубрики: ЛайфхакиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніКосмосНаука
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