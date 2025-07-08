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За якими принципами українці обирають банки у 2025: дослідження ФГВФО

08.07.2025 13:00
Микола Деркач
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Майже для третини українців, які користуються фінансовими послугами, наявність гарантії за вкладами є одним із визначальних критеріїв при виборі банку для відкриття рахунку

За якими принципами українці обирають банки у 2025: дослідження ФГВФО

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це під час презентації результатів Загальнонаціонального опитування щодо обізнаності споживачів фінансових послуг про систему гарантування вкладів повідомила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

«Основним чинником при виборі банку залишається сприйняття його як надійного та стабільного. Порівняно з 2021 роком цей показник із 46% зріс до 55%. Ще третина клієнтів банків орієнтується на власний попередній досвід (31% у 2025-му проти 25% у 2021 р.). Приблизно така ж частка опитаних – на наявність гарантій за вкладами, розгалуженість мережі банкоматів та відділень і відгуки родичів, друзів», — розповіла Ольга Білай.

При цьому, як зазначила спікерка, на сьогодні для українців менш важливу роль при виборі банку відіграє відсоткова ставка за депозитами. Якщо за підсумками 2023 року на цей фактор орієнтувалися 37% користувачів банківських послуг, то в 2025 році цей показник становить 28%.

За якими принципами українці обирають банки у 2025: дослідження ФГВФО

Фото: fg.gov.ua

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Також серед критеріїв вибору банку, якими керуються українці при відкритті рахунку, – наявність мобільного додатку для онлайн-банкінгу (24%), рекомендації роботодавців (14%). Ознайомитись із повною версією результатів Загальнонаціонального опитування щодо обізнаності споживачів фінансових послуг про систему гарантування вкладів можна за посиланням.

Для відвідувачів сайту Фонду доступна Презентація «Фінансові звички українців в умовах війни – 2025».

Нагадаємо, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінює рівень поінформованості громадськості про систему гарантування вкладів що два роки шляхом проведення репрезентативного опитування. У 2025 році опитування проводила соціологічна група Рейтинг серед 2 000 респондентів віком від 18 років, які мають банківські рахунки, та/або є споживачами різних фінансових послуг. Охоплення – всі регіони України, крім тимчасово окупованих територій Херсонської, Харківської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, а також АР Крим.

Раніше ми також писали, що за перші півроку 2025-го у системі Прозорро.Продажі відбулося 50 результативних аукціонів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Сума успішних торгів становила 1 222,1 млн грн. Із них 3,1 млн грн – результати успішних аукціонів, що відбулися у червні.

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Рубрики: АналітикаБанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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