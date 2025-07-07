Скільки коштів отримав ФГВФО від продажу активів банків у ліквідації

За перші півроку 2025-го у системі Прозорро.Продажі відбулося 50 результативних аукціонів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Зазначається, що сума успішних торгів становила 1 222,1 млн грн. Із них 3,1 млн грн – результати успішних аукціонів, що відбулися у червні

На сьогодні за результатами успішних аукціонів, що відбулися упродовж першого півріччя 2025-го, отримано оплату за 46 лотів на суму 1 220,3 млн грн. Кошти ще за 4 лоти на суму 1,7 млн грн очікуються.

«Сума успішних аукціонів за підсумками першого півріччя 2025-го уже перевищила 1,2 млрд грн – майже стільки ж, скільки ми отримали за весь 2024 рік (прим. – надходження від продажу активів у 2024 році склали 1,4 млрд грн). Крім того, у липні ми розпочинаємо продаж активів АТ «Комінвестбанк», який було визнано неплатоспроможним у грудні минулого року. На балансі банку є цікаві об’єкти комерційної нерухомості, кредити фізичних та юридичних осіб, транспортні засоби. Запрошуємо потенційних покупців стежити за нашими аукціонами та брати у них участь. Нагадаю, кошти, отримані від продажу, йдуть на виплати кредиторам банків, що ліквідуються», – каже Олександр Кульчицький, директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду.

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Варто нагадати, що продаж активів банків, що ліквідуються, відбувається через систему електронних аукціонів Прозорро.Продажі. У торгах може взяти участь кожен охочий, окрім позичальників і поручителів за кредитом, що виставлений на торги, а також російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором. Переможцем аукціону стає учасник, який запропонує найвищу ціну за лот.

Детальна інформація про заплановані торги та результати продажу активів розміщена на сайті Фонду в розділі «Продаж активів».

Раніше ми писали, що станом на 1 травня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1,43 трлн грн.

За період з 01.05.2022 по 01.05.2025 загальний приріст вкладів громадян становив 587,4 млрд грн, з яких 466,9 млрд грн – реальне зростання, тобто без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів.

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