Скільки Мінфін залучив від держоблігацій у 2025 році: інфографіка

За перше півріччя 2025 року Міністерство фінансів залучило близько 240 млрд грн від випуску та обміну внутрішніх державних облігацій

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що у червні 2025 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій 37,1 млрд грн.

Безпека і оборона є головним напрямом спрямування коштів, що залучені від випуску ОВДП. Інвестиції в державні облігації разом із міжнародною фінансовою допомогою продовжують сприяти фінансовій стійкості країни в умовах повномасштабної війни.

Станом на 1 липня, в обігу перебувають ОВДП на понад 1,84 трлн гривень. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (46,1%) та НБУ (36,6%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб – 10,1% та 5,1% відповідно. Частка нерезидентів становить 1,1%, страхових компаній – 1%, а територіальних громад – 0,03%.

Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб за рік (1 липня 2025 року до 1 липня 2024 року) зріс на 40%.

Водночас частка фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП збільшилась у порівнянні з минулим роком до 5,1% станом на початок липня 2025 року (у липні 2024 року – 3,6%), сягнувши 94,3 млрд грн станом на 1 липня 2025 року.

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Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у червні дорівнювала 16,37%.

18 червня Міністерство фінансів втретє провело аукціон з обміну облігацій (switch аукціон) внутрішньої державної позики, який пройшов з високим попитом з боку учасників ринку.

За результатами аукціону, було подано і задоволено заявок на загальну суму понад 8,2 млрд грн. В обмін на резервні ОВДП із погашенням 6 серпня 2025 року інвесторам запропоновано випуск резервних облігацій з терміном обігу до 18 квітня 2029 року, номінальною дохідністю 14,56% річних та купонним платежем 72,80 грн кожні півроку.

Проведення успішного аукціону з обміну дозволяє ефективно управляти державним боргом, зменшуючи короткострокові навантаження на бюджет, та забезпечує більш ефективне управління ліквідністю.

У 2025 році через випуск ОВДП до держбюджету залучено вже близько 240 млрд грн. Загалом упродовж воєнного стану від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило понад 1,6 трлн грн в еквіваленті.

За результатами першого півріччя 2025 року Мінфін оновив рейтинг первинних дилерів за обсягами придбання ОВДП на первинних аукціонах. Лідером серед первинних дилерів став Приватбанк.

Деталі щодо придбання військових облігацій за посиланням. Кожен може долучитися до купівлі військових облігацій та підтримати фінансову стійкість України.

Придбати ОВДП можна дуже просто через Дію або у вашого банка, ліцензованого брокера. Номінальна вартість однієї облігації – 1000 грн / 1000 доларів США / 1000 євро.

Як придбати військові облігації через застосунок Дія:

У Послугах знайдіть військові облігації. Оберіть тип облігацій за назвою українських міст чи територій. Виберіть банк чи брокера, у якого хочете купити облігації. Введіть контактні дані і оберіть картку єПідтримка, на яку отримаєте виплати через деякий час. Перевірте та відправте запит до обраного партнера. Підпишіть документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатіть облігації.

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