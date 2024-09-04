Вибух ракети Ілона Маска вперше в історії зробив діру в іоносфері Землі

Вперше вибух ракети спричинив утворення дірки в іоносфері нашої планети. До таких висновків прийшли вчені після інциденту торік

Ракета Starship компанії Ілона Маска SpaceX, яка вирушила у свій другий випробувальний політ у листопаді 2023 року, вибухнула за 4 хвилини після відділення першого ступеня ракети. Верхній ступінь ракети вибухнув за ще 4 хвилини на висоті близько 150 км.

Науковці вважають, що цей вибух призвів до утворення дірки в іоносфері – верхній частині атмосфери на висоті від 80 до 650 км, де гази іонізуються і перетворюються на плазму. Ця діра існувала приблизно 40 хвилин, проте її точний розмір залишається невідомим. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Geophysical Research Letters.

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Зазвичай дірки в іоносфері утворюються через реакцію ракетного палива з іонізованими атомами кисню, що змушує їх тимчасово перетворюватися назад на звичайні атоми кисню.

Такі явища часто супроводжуються червоним світлом, подібним до полярного сяйва. Однак інцидент зі Starship став першим зафіксованим випадком, коли дірка була спричинена саме вибухом ракети.

На думку вчених, ударна хвиля від вибуху розсіяла вільні електрони в іоносфері, тимчасово позбавивши плазму її звичайних властивостей. Це явище ще недостатньо вивчене, тому вчені планують подальші дослідження для глибшого розуміння іоносфери Землі. У квітні минулого року, під час першого випробування ракети Starship, дірка в іоносфері не була зафіксована, ймовірно, через меншу висоту вибуху.

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