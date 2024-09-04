close-btn
PaySpaceMagazine

Вибух ракети Ілона Маска вперше в історії зробив діру в іоносфері Землі

04.09.2024 14:20
Дарія Шуть
Читати росiйською

Вперше вибух ракети спричинив утворення дірки в іоносфері нашої планети. До таких висновків прийшли вчені після інциденту торік

Вибух ракети Ілона Маска вперше в історії зробив діру в іоносфері Землі

Фото: freepik.com

Ракета Starship компанії Ілона Маска SpaceX, яка вирушила у свій другий випробувальний політ у листопаді 2023 року, вибухнула за 4 хвилини після відділення першого ступеня ракети. Верхній ступінь ракети вибухнув за ще 4 хвилини на висоті близько 150 км.

Науковці вважають, що цей вибух призвів до утворення дірки в іоносфері – верхній частині атмосфери на висоті від 80 до 650 км, де гази іонізуються і перетворюються на плазму. Ця діра існувала приблизно 40 хвилин, проте її точний розмір залишається невідомим. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Geophysical Research Letters.

Читайте також: SpaceX виконає перший приватний політ з виходом людей у відкритий космос

Зазвичай дірки в іоносфері утворюються через реакцію ракетного палива з іонізованими атомами кисню, що змушує їх тимчасово перетворюватися назад на звичайні атоми кисню.

Такі явища часто супроводжуються червоним світлом, подібним до полярного сяйва. Однак інцидент зі Starship став першим зафіксованим випадком, коли дірка була спричинена саме вибухом ракети.

На думку вчених, ударна хвиля від вибуху розсіяла вільні електрони в іоносфері, тимчасово позбавивши плазму її звичайних властивостей. Це явище ще недостатньо вивчене, тому вчені планують подальші дослідження для глибшого розуміння іоносфери Землі. У квітні минулого року, під час першого випробування ракети Starship, дірка в іоносфері не була зафіксована, ймовірно, через меншу висоту вибуху.

Нагадаємо, чип Nvidia Jetson Orin NX, один із найпопулярніших графічних процесорів штучного інтелекту (ШІ) та периферійних обчислень, незабаром відправиться у космос на місії SpaceX Transporter 11.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

NASA створить на Місяці залізницю з потягами, що левітують

NASA та Nokia запускають зв’язок 4G у космос

В космосі запровадять окремий стандарт часу — NASA

За матеріалами Live Science

Рубрики: СвітНовиниSpaceXКосмос
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Атмосфера Землі витікає у космос: учені знайшли причину 01.09.2024

Атмосфера Землі витікає у космос: учені знайшли причину
На Землю летять уламки астероїда, розбитого апаратом NASA: чи несе це загрозу 27.08.2024

На Землю летять уламки астероїда, розбитого апаратом NASA: чи несе це загрозу
SpaceX виконає перший приватний політ з виходом людей у відкритий космос 23.08.2024

SpaceX виконає перший приватний політ з виходом людей у відкритий космос
Що знаходиться всередині Місяця — відповідь вчених 23.08.2024

Що знаходиться всередині Місяця — відповідь вчених
Землю накрила потужна магнітна буря: скільки триватиме 21.08.2024

Землю накрила потужна магнітна буря: скільки триватиме
Води на Марсі вистачить на цілі океани — вчені зробили проривне відкриття 18.08.2024

Води на Марсі вистачить на цілі океани — вчені зробили проривне відкриття
Вибір редакції
Всі
5 найкращих криптовалютних графіків для трейдерів та як їх читати
ТОП статей 03.09.2024

5 найкращих криптовалютних графіків для трейдерів та як їх читати

 Україна без копійки: НБУ пропонує змінити назву розмінної монети на «шаг»
ТОП статей 03.09.2024

Україна без копійки: НБУ пропонує змінити назву розмінної монети на «шаг»
Останні новини
Сьогодні  19:00

Українець став технічним директором компанії Yahoo

 Сьогодні  18:30

На яку суму переказали грошей українці за місяць — дані НБУ

 Сьогодні  18:00

Укрзалізниця зазнала збитків у липні-серпні та прогнозує втрати за рік

 Сьогодні  17:30

Як вибори у США можуть вплинути на майбутнє біткоїн-ETF

 Сьогодні  17:00

Призначено тимчасового керівника Укренерго: хто замінив Кудрицького

 Сьогодні  16:20

Кількість криптошахрайств з використанням біткоїн-банкоматів зросла на 1000% — FTC

 Сьогодні  15:40

Укрексімбанк закриває свої представництва у двох країнах

 Всі новини
credit link image