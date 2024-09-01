Атмосфера Землі витікає у космос: учені знайшли причину

Учені NASA вперше виявили електричне поле по всій Землі, яке вважається таким же фундаментальним для нашої планети, як гравітаційне та магнітне поля

Існування цього «амбіполярного поля» було вперше припущено понад 60 років тому, і вважалося, що воно пояснює, чому атмосфера Землі так швидко витікає в космос над північним і південним полюсами.

Тепер ракетна місія NASA під назвою Endurance підтвердила існування амбіполярного поля, а також виміряла його силу.

Це, за словами команди, розкриває роль, яку відіграє амбіполярне поле у керуванні витоком атмосфери та формуванні іоносфери Землі.

Потік частинок виривається з атмосфери Землі в космос, і це було виявлено космічними апаратами, що пролітають над полюсами з 1960-х років. Це явище отримало назву «полярний вітер», і вчені намагалися зрозуміти його точний механізм.

Вважалося, що певна кількість атмосферних викидів відбувається через те, що сонячне світло нагріває частинки в земному повітрі і змушує їх витікати в космос.

Проте спостереження за полярним вітром показали, що багато частинок у ньому були холодними, але, тим не менш, швидко витікали. Вчені дійшли висновку, що за цим має стояти невідоме електричне поле.

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Теоретично це електричне поле має починатися на висоті близько 150 миль (250 км), оскільки саме там атоми в нашій атмосфері розпадаються на негативно заряджені електрони та позитивно заряджені іони.

«Щось повинно було витягувати ці частинки з атмосфери», — каже Глін Коллінсон, головний дослідник програми Endurance в Центрі космічних польотів імені Годдарда NASA.

2016 року Коллінсон і команда вчених почали працювати над інструментом, який, як вони сподівалися, виявить і виміряє амбіполярне поле.

Endurance збирав дані на висоті 322 милі (518 км) і виявив зміну електричного потенціалу на 0,55 вольта.

«Піввольта — це майже ніщо, це приблизно така ж сила, як у годинникової батарейки, — каже Коллінсон. — Але це саме та величина, яка пояснює полярний вітер».

Вчені кажуть, що амбіполярне поле могло вплинути на еволюцію атмосфери Землі у спосіб, про який ми ще не знаємо, але зараз вікно можливостей відкрите для подальших досліджень.

Більше того, подібні електричні поля можуть існувати на інших планетах Сонячної системи, включаючи Венеру та Марс.

«Будь-яка планета з атмосферою повинна мати амбіполярне поле, — каже Коллінсон. — Тепер, коли ми нарешті його виміряли, ми можемо почати вивчати, як воно формувало нашу планету, а також інші планети з плином часу».

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За матеріалами: Sky at Night Magazine.