Що знаходиться в середині Місяця — відповідь вчених

Місячне ядро виявилось дуже схоже на земне. З’ясувати це дослідникам допомогли сейсмічні дані

Під час ретельних дослідів виявилось, що внутрішнє ядро Місяця насправді являє собою тверду кулю зі щільністю, схожою з щільністю заліза.

Вчені сподіваються, що це вирішить давню суперечку про те, чи є внутрішнє серце Місяця твердим або розплавленим, і допоможе краще пізнати історію Місяця та Сонячної системи загалом.

Дослідження провела група науковців під керівництвом астронома Артура Бріо з Французького національного центру наукових досліджень у Франції, воно опубліковане в журналі Nature.

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»Наші результати ставлять під сумнів еволюцію магнітного поля Місяця завдяки демонстрації існування внутрішнього ядра і підтримують сценарій глобального перевороту мантії, який надає суттєві відомості про часову шкалу бомбардування Місяця в перший мільярд років Сонячної системи», — кажуть дослідники.

Науковці зібрали дані з космічних місій і експериментів з лазерної локації Місяця, щоб скласти профіль різних характеристик нашого супутника. До них належать ступінь його деформації через гравітаційну взаємодію із Землею, зміна його відстані від Землі та його щільність.

Далі вони провели моделювання з різними типами ядер, щоб знайти ті, що найбільш точно відповідають даним спостережень. В результаті було зроблено кілька цікавих висновків.

Що з’ясувалось про склад ядра Місяця

Моделі, які найбільш точно нагадують те, що людство знає про Місяць, описують активний переворот глибоко всередині місячної мантії. Це означає, що більш щільний матеріал всередині Місяця падає до центру, а менш щільний матеріал підіймається вгору. Ця активність давно пропонувалася як спосіб пояснення присутності певних елементів у вулканічних регіонах Місяця. Дослідження групи додає ще один пункт до списку доказів «за».

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Також вчені виявили що місячне ядро дуже схоже на земне — із зовнішнім рідким шаром і твердим внутрішнім ядром. Згідно з їхнім моделюванням, зовнішнє ядро має радіус близько 362 км, а внутрішнє — близько 258 км. Це близько 15% від усього радіуса Місяця. При цьому внутрішнє ядро також має щільність близько 7822 кг на кубометр, що дуже близько до щільності заліза.

Раніше було з’ясовано, що незабаром після свого утворення Місяць мав потужне магнітне поле, яке почало слабшати близько 3,2 млрд років тому. Таке магнітне поле створюється рухом і конвекцією в ядрі, тому те, з чого складається місячне ядро, має велике значення для того, як і чому зникло магнітне поле.

Нагадаємо, що учені знайшли на Місяці суперматеріал. У нещодавньому дослідженні вчені з Китайської академії наук (КАН) виявили на Місяці графен, що утворився природним шляхом і має особливу тонкошарову структуру.

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За матеріалами Science Alert