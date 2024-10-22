Алмази можуть врятувати Землю від зміни клімату: як саме

Частинки алмазів можуть бути кращими за діоксид сірки для охолодження планети, але є підступ

Чи може алмазний пил допомогти вирішити проблему зміни клімату? Дорогоцінний камінь, можливо, не перше, що спадає на думку, коли ми думаємо про зміну клімату, але дослідники запропонували інноваційний спосіб зупинити глобальне потепління, принаймні, в теорії.

План передбачає викидання в атмосферу 5 мільйонів тонн алмазних частинок. Якщо все піде за планом, це може знизити глобальну температуру на 1,6°C — значна цифра, особливо враховуючи, що світ, можливо, вже перевищив поріг потепління на 1,5°C, встановлений Паризькою угодою.

Геоінженерія — це суперечлива галузь досліджень, яка прагне пом’якшити наслідки зміни клімату та глобального потепління шляхом маніпулювання звичайними природними процесами. У цьому дослідженні розглядається особливий вид геоінженерії, який називається «інжекція стратосферного аерозолю».

Інжекція стратосферних аерозолів передбачає закидання величезної кількості крихітних частинок або аерозолів у стратосферу — другий шар атмосфери — з метою відхилення сонячного світла і створення охолоджуючого ефекту, який або сповільнює, або повертає назад глобальне потепління. Як правило, стратосферні аерозолі містять частинки сірки. Але це може мати свій власний набір ризиків, пов’язаних з кліматом. Дійсно, впорскування частинок сірки в повітря може мати протилежний ефект і спровокувати потепління у стратосфері.

Отже, якщо частинки сірки є проблематичними, чи існують якісь прийнятні альтернативи? Щоб з’ясувати це, дослідники розробили 3D-модель клімату, щоб змоделювати, як аерозолі, що складаються з різних матеріалів, реагують в атмосфері. Сюди увійшли аерозолі з алюмінію, кальциту, карбіду кремнію, анатазу і рутилу, а також алмазу і діоксиду сірки.

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Модель була запрограмована таким чином, щоб враховувати різні фактори, наприклад, наскільки добре кожен матеріал поглинає або відбиває тепло. Вона також враховувала, скільки часу вони проводять в атмосфері (процес, який називається седиментацією) і їхню схильність (чи не схильність) до злипання з часом (процес, який називається коагуляцією). В ідеалі, аерозолі повинні повільно залишати атмосферу (довше зберігаючи прохолоду на планеті) і уникати злипання (оскільки це спричиняє потепління, утримуючи тепло).

Діоксид сірки виявився найгіршим, а алмаз — найкращим. Протягом змодельованих 45 років аерозолі, виготовлені з алмазу, виявилися найкращими у відбиванні сонячного випромінювання.

У чому заковика? Простіше кажучи, однією з найбільших перешкод є вартість. За даними Science, 1,6°C потребуватиме 5 мільйонів тонн алмазних частинок щороку, що коштуватиме близько 200 трильйонів доларів до кінця 21-го століття. Щоб уявити це в перспективі, дані Світового банку показують, що загальний ВВП всього світу становитиме 105,44 трильйона доларів у 2023 році. Тож фінанси — це чималий бар’єр.

Більше того, самі дослідники кажуть, що ще належить з’ясувати, чи можливо взагалі відправляти тверді частинки в атмосферу, не викликаючи коагуляції. Діоксид сірки був єдиною нетвердою речовиною, яку тестували.

«Я вважаю, що цікаво дослідити ці інші матеріали, — розповів Дуглас МакМартін, інженер з Корнельського університету, в інтерв’ю журналу Science. — Але якщо ви запитаєте мене сьогодні, що буде розгорнуто, то це буде сульфат».

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За матеріалами iflscience.com.