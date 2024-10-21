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Сонце досягло піка активності за останні 11 років: як це вплине на Землю

21.10.2024 13:00
Дарія Шуть
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Зазвичай період найвищої активності Сонця триває близько двох років і може спричиняти яскраві полярні сяйва на Землі, а також проблеми зі зв’язком

Сонце досягло піка активності за останні 11 років: як це вплине на Землю

Фото: pexels.com

Сонячний цикл триває 11 років, і кожен цикл включає періоди мінімальної та максимальної активності. Під час зірка випромінює більше енергії у вигляді сонячних спалахів та корональних викидів маси. І наразі Сонце досягло пікової активності у цьому циклі.

«Те, що ми наразі відчуваємо від Сонця, свідчить про те, що воно досягло максимальної фази сонячного циклу. У нас близько двох років максимального періоду, тому ми очікуємо ще близько року максимальної фази», — зазначила Ліза Аптон, співголова міжнародної групи експертів, що займається прогнозуванням сонячних циклів.

Науковці NASA та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) попереджають, що у найближчий рік варто очікувати на додаткові яскраві полярні сяйва, а також на можливі збої в роботі супутників, GPS та інших технологій.

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Вже було зафіксовано сильні викиди сонячних часток, які спричинили рідкісні червоні та фіолетові сяйва, які було видно аж до Індії та Багамських островів. Однак ці спалахи також вплинули на роботу супутників і порушили GPS-сигнали.

Хоча сонячний цикл поступово йтиме на спад, це не гарантує відсутності нових сильних бур, оскільки навіть на завершальних етапах сонячної активності можливі великі спалахи.

В останні місяці на Землі фіксувалися потужні сонячні бурі. У травні 2024 року спалах, що отримав найвищий бал 5 за шкалою NOAA, викликав найяскравіші полярні сяйва за останні 500 років. Ця буря також спричинила збої в GPS-системах. У жовтні нова сильна буря (рівень 4 із 5) знову подарувала видовищні сяйва, навіть у таких незвичних для цього місцях, як Флорида та Туреччина.

Нагадаємо, вченим вдалося вияснити, що близько 466 млн років тому Земля мала кільця, подібні до тих, що має Сатурн. З’явилися вони після того, як наша планета захопила і зруйнувала астероїд, що пролітав повз неї.

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За матеріалами The Washington Post

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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