Науковці виявили, що раніше Земля мала кільця, як у Сатурна

Вченим вдалося вияснити, що близько 466 млн років тому Земля мала кільця, подібні до тих, що має Сатурн. З’явилися вони після того, як наша планета захопила і зруйнувала астероїд, що пролітав повз неї

Кільце уламків, яке існувало десятки мільйонів років, могло призвести до глобального похолодання і навіть спричинило найхолодніший період на Землі за останні 500 млн років, відомий як Гірнантський льодовиковий період (Hirnantian Ice Age).

Про це свідчить новий аналіз 21 кратера по всьому світу, які, як підозрюють дослідники, утворилися внаслідок падіння уламків великого астероїда між 488 мільйонами та 443 мільйонами років тому. Ця епоха в історії Землі відома як «Ордовик», під час якої наша планета стала свідком різко збільшеної кількості астероїдних зіткнень.

Команда під керівництвом Енді Томкінса, професора планетології з Університету Монаша в Австралії, виявила, що всі проаналізовані кратери утворилися від падіння пов’язаних між собою космічних об’єктів.

«За звичайних обставин астероїди, що падають на Землю, можуть потрапляти на будь-якій широті, навмання, як ми бачимо в кратерах на Місяці, Марсі та Меркурії, — зазначає Томкінс. — Тому вкрай малоймовірно, що 21 кратер цього періоду утворилися б близько до екватора, якби вони не були пов’язані один з одним».

Ланцюжок кратерів, розташованих навколо екватора, узгоджується з уламковим кільцем, що обертається навколо Землі, кажуть вчені. Це тому, що такі кільця зазвичай формуються над екваторами планет, як це відбувається з тими, що обертаються навколо Сатурна, Юпітера, Урана і Нептуна. Ймовірність того, що ці місця зіткнення були створені не пов’язаними між собою випадковими астероїдними ударами, становить приблизно 1 до 25 мільйонів, як показало нове дослідження.

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За оцінками дослідників, астероїд, що породив кільце, мав ширину приблизно 7,7 миль (12,5 кілометрів). За словами Томкінса, після того, як космічний об’єкт розпався на частини після наближення до Землі, його уламки зіштовхувалися та розбивалися, перш ніж осісти в кільце уламків, що оберталося навколо земного екватора.

«Протягом мільйонів років матеріал з цього кільця поступово падав на Землю, створюючи сплеск метеоритних ударів, що спостерігається в геологічному літописі, — додав Томкінс в університетській заяві. — Ми також бачимо, що шари осадових порід цього періоду містять надзвичайну кількість метеоритних уламків».

Команда виявила, що ці уламки, які представляють особливий тип метеоритів і були знайдені в значній кількості у вапнякових відкладеннях по всій Європі, росії та Китаю, зазнали набагато меншого впливу космічної радіації, ніж метеорити, які падають сьогодні. Ці відкладення також мають ознаки численних цунамі в Ордовицькому періоді, і все це найкраще можна пояснити сценарієм захоплення і розпаду великого астероїда, що пролітав повз, стверджують дослідники.

Біргер Шмітц з Лундського університету в Швеції в інтерв’ю журналу New Scientist, заявив, що цих даних поки що недостатньо, щоб однозначно стверджувати, що Земля дійсно мала кільця, і що теорія потребує додаткових перевірок.

«Ми не знаємо, як кільце виглядало б із Землі, скільки світла воно б відрізало, або скільки уламків мало б бути в кільці, щоб знизити температуру на Землі», — сказав Томкінс в інтерв’ю New Scientist.

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За матеріалами space.com.