Ethereum готується до масштабного оновлення

Останні кілька тижнів Ethereum, як і багато інших криптовалют, поступово падає, — ціна опустилася нижче позначки $3 200. Водночас мережа готується до низки ключових оновлень, зокрема Fusaka, завдяки яким ETH може отримати додаткову увагу та новий рівень використання — а це потенційно відкриває шлях до зростання

Про це йдеться у матеріалі Bitcoinist.

Оновлення Fusaka як точка перелому для Ethereum

Коли крипторинок загалом переходить у нову фазу розвитку, Ethereum готується запустити одне з найважливіших своїх оновлень — Fusaka, яке має посилити можливості мережі. Запуск заплановано на грудень. Оновлення спрямоване на збільшення масштабованості, підвищення ефективності стейкінгу та зниження вартості транзакцій. Це наступний етап у довгостроковій стратегії Ethereum щодо покращення продуктивності та децентралізації.

Попри те, що запуск оновлення вже сам по собі має велике значення, аналітик та інвестор, відомий як Ash Crypto заявляє, що воно може стати каталізатором нового великого ривка ETH. За його словами, ніхто не звертає на це належної уваги, але оновлення Fusaka, заплановане на 3 грудня, може стати рушієм наступної хвилі зростання.

Експерт пояснює свій прогноз тим, що оновлення принесе низку суттєвих покращень у роботу мережі Ethereum та її екосистеми. На його думку, вихід Fusaka може відновити бичачий імпульс у всій екосистемі ETH, що одразу відіб’ється на ціні активу.

Читайте також: Відкритий інтерес до Біткоїна на біржах впав до піврічного мінімуму

Зі слів аналітика, Ethereum входить у свою «Еру продуктивності». Після запуску мережа зможе обробляти більше транзакцій за секунду, забезпечить нижчі комісії, більшу пропускну здатність, підтримку більшої кількості користувачів та роботу під високим навантаженням.

Чим ближча дата оновлення, тим активніше великі інвестори скуповують Ethereum на мільярди доларів, що може свідчити про стратегічну підготовку до можливого цінового ривка. Ash Crypto прогнозує потенційне зростання, співставне з циклом 2021 року.

У 2021 році ETH пройшов гігантський шлях — від $80 до $4 800. Оскільки нинішні ринкові тренди нагадують ситуацію того періоду, аналітик вважає, що ETH цілком здатен піднятися в діапазон $7 000–$8 000, особливо якщо йому вдасться закріпитися вище $5 000.

Майбутній прорив із багаторічного діапазону

Криптоаналітик StockTrader Max стверджує, що ETH наближається до прориву з багаторічної консолідації. За його словами, актив перебуває в цьому діапазоні понад 5 років.

Останні рухи ціни вказують, що альткоїн може бути готовий до входу в нову фазу росту, здатну вивести його до нових історичних максимумів. На графіку StockTrader Max зазначає, що ETH може стрімко піднятися до рівня $8 000 та вище.

$ETH IS ABOUT TO BREAKOUT AFTER 5 YEARS OF CONSOLIDATING.. 🚨📈 Here is my favourite chart of Ethereum which blocks out the short term noise and shows the momentum over the past 8 years.. For the past 5 years, $ETH has been consolidating and looks primed for price discovery..… pic.twitter.com/CnpIhKGUSU — StockTrader_Max (@StockTrader_Max) November 12, 2025

Попри падіння ціни нижче $3 500, індекс страху й жадібності Ethereum перейшов у зону Страху. Це свідчить, що ринкові настрої значною мірою зміщуються в більш обережний стан, тоді як актив опинився між короткостроковим тиском та довгостроковим оптимізмом. Наразі головне питання для ринку — чи є цей страх попередженням, чи тишею перед наступним значущим рухом альткоїна.

