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Землю накрила одна з найсильніших магнітних бурь: скільки триватиме

10.10.2024 12:20
Дарія Шуть
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На планеті відбувся геомагнітний шторм рівня G4 — вже другий подібний з початку цього року

Землю накрила одна з найсильніших магнітних бурь: скільки триватиме

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Нова геомагнітна буря стала результатом удару по Землі найшвидшого потоку плазми за останній час, який вирвався із Сонця разом із потужним спалахом класу Х, що стався 7 жовтня.

Попередньо, внаслідок цієї бурі на Землі можна буде спостерігати яскраве полярне сяйво навіть на середніх широтах. Це означає, що найближчими днями навіть в Україні зможуть побачити це приголомшливе атмосферне явище.

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Під час останнього вибуху на Сонці класу Х1.8 у космос було викинуто плазму, яка вирушила в бік Землі зі швидкістю від 4,3 до 4,7 млн км/год. Це найшвидший потік плазми за останній час, який був викинутий Сонцем.

Геомагнітні бурі поділяють на п’ять рівнів, а тому нова буря рівня G4 є другою за потужністю в цій шкалі. Останній раз подібна буря накрила Землю у травні 2024 року, а до цього такі фіксувались аж у 2005-му.

За даними порталу Meteoagent, сьогодні та завтра, 10-11 жовтня, на планеті вирує магнітна буря практично найвищого 8 рівня. Вже 12 жовтня її сила знизиться до 5 рівня, а піде на спад вона з 13 жовтня.

Геомагнітні бурі виникають, коли корональний викид маси із Сонця, тобто потік плазми, врізається в магнітне поле нашої планети. Такі виверження плазми відбуваються разом зі спалахами на Сонці. Самі ж спалахи являють собою сильний викид випромінювання.

Сильні геомагнітні бурі можуть порушити роботу радіозв’язку та електромереж, а також пошкодити супутники на орбіті. Також магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через що деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків проти цього явища, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, можна полегшити свій стан.

Нагадаємо, вченим вдалося вияснити, що близько 466 млн років тому Земля мала кільця, подібні до тих, що має Сатурн. З’явилися вони після того, як наша планета захопила і зруйнувала астероїд, що пролітав повз неї.

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За матеріалами Space.com

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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