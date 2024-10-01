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Атмосфера Землі витікає у космос — вчені з'ясували чому

01.10.2024 14:20
Дарія Шуть
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Науковці 60 років не могли дізнатись, чому відбувається витік атмосфери Землі, і нарешті знайшли причину

Атмосфера Землі витікає у космос — вчені з'ясували чому

Фото: freepik.com

Ще минулого сторіччя вчені зробили дивовижне відкриття про витік земної атмосфери. З кінця 1960-х років супутники над полюсами зафіксували надзвичайно швидкий потік частинок, що вилітають у космос зі швидкістю 20 км/с.

Науковці тоді підозрювали, що сама гравітація та магнітне поле не можуть повністю пояснити потік. Мало бути інше джерело, яке створює цей «дірявий кран».

І нещодавнє дослідження показало, що ця таємнича сила — це раніше не відкрите глобальне електричне поле. Воно має силу лише годинникової батарейки, але цього достатньо, щоб виштовхувати легші іони з нашої атмосфери в космос.

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З математичної точки зору, вчені вже давно припускають, що невелике електричне поле може забезпечити достатньо енергії для виведення водню з нашої атмосфери. Але воно, ймовірно, генерувалося б на субатомному рівні і було б неймовірно слабким. Крім того, його потрібно було б виявити за сотні кілометрів.

Вченому-ракетнику NASA і провідному автору дослідження Гліну Коллінсону та його колегам довелося винайти інструмент, фотоелектронний спектрометр, щоб виміряти слабке поле. Спектрометр ракети зафіксував невелику зміну в 0,55 вольта на висоті 477 миль (767 км).

«Піввольта звучить мало, але це може запустити в космос легкий атом. Для атома водню висхідний потяг цього електричного поля в 10,6 раза сильніший, ніж гравітація, яка тягне його вниз», — сказав Алекс Глоцер, фізик NASA і співавтор дослідження.

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Що це за поле і куди витікає атмосфера

Нещодавно відрите електричне поле називається амбіполярним і починається приблизно на висоті 150 миль над нами, пояснив він. Сонце світить на атом і відриває електрон, розділяючи негативний електрон і позитивний іон, хоча вони все ще притягуються один до одного.

Коли частинки підіймаються з нашої атмосфери, деякі з них вирушають в космос в один кінець. Інші знаходять шлях назад. Моделі показують, що наше магнітне поле може вловлювати ці частинки і штовхати їх назад до Землі. Наприклад, частинки можуть висипатися дощем у вигляді танцюючого північного сяйва.

В інших випадках вони можуть залишатися в захисній бульбашці Землі, яка називається магнітосферою, де вони можуть впливати на шторми, що надходять від Сонця. Додаткові іони водню, наприклад, можуть буферизувати вплив сонячної бурі, що взаємодіє із Землею.

Можливо, Землі не загрожує втрата атмосфери за нашого життя, але Коллінсон каже, що це відкриття може допомогти нам зрозуміти, що робить життя на нашій планеті можливим.

Нагадаємо, вченим вдалося вияснити, що близько 466 млн років тому Земля мала кільця, подібні до тих, що має Сатурн. З’явилися вони після того, як наша планета захопила і зруйнувала астероїд, що пролітав повз неї.

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За матеріалами The Washington Post

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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