Вчені розповіли, що буде із Землею після загибелі Сонця

Науковці виявили планету, схожу на Землю, яка обертається навколо мертвої зірки. Аналізуючи ці об’єкти, вчені можуть спрогнозувати, яка доля спіткає нашу планету після смерті Сонця

Астрономи виявили планету, що блукає Чумацьким Шляхом, обертаючись навколо білого карлика. Приблизно в 1,9 рази більша за масу Землі, ця планета, ймовірно, підтримувала життя протягом періоду свого розквіту й оберталася навколо зірки-господаря. Однак все життя на ній, очевидно, закінчилося, коли її зірка загинула. Ця подія призвела до того, що планета почала віддалятися за відсутності гравітаційної сили.

Відкриття, зроблене командою під керівництвом астронома Кемінга Чжана (Keming Zhang) з Каліфорнійського університету, дає нам змогу зазирнути у майбутнє життя на нашій планеті та долю Землі після того, як Сонце помре і перетвориться на білого карлика. Сучасні дослідження припускають, що Сонце зустрінеться зі своєю долею приблизно через мільярд років.

Ця планета розташована поблизу центрального виступу нашої галактики і знаходиться на відстані близько 4000 світлових років від нас. Дослідники вивчали її за допомогою 10-метрового телескопа Кека на Гаваях.

Вони помітили, що планета обертається навколо щільного, гарячого ядра зірки, яка померла. Це ядро, відоме як білий карлик, повністю охолоджується за трильйони років.

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Фаза червоного гіганта

Зірка перетворюється на білого карлика, коли в її ядрі закінчується водневе паливо для термоядерного синтезу. Вона стає менш стабільною і роздувається до величезних розмірів, що називається фазою червоного гіганта.

Під час цієї фази зовнішня атмосфера зірки роздувається, і вона може збільшитися у сотні разів порівняно з початковим розміром. Прогнозується, що коли наше Сонце досягне цього стану, воно стане настільки великим, що поглине Меркурій, Венеру, Землю і Марс.

Однак нещодавно відкрита планета доводить, що це може бути зовсім не так. Якщо цій планеті вдалося пережити фазу червоного гіганта, то це може зробити Земля та інші планети Сонячної системи.

У випадку, якщо Земля не буде поглинута Сонцем, вона може розширити свою орбіту, таким чином покращивши свої шанси на виживання.

«Наразі ми не маємо єдиної думки щодо того, чи зможе Земля уникнути поглинання червоним гігантом, — сказав Чжан у своїй заяві. — У будь-якому випадку, наша планета буде придатною для життя ще близько мільярда років, після чого океани Землі випаруються через парниковий ефект — задовго до того, як виникне ризик бути поглиненою червоним гігантом».

Чжан і його команда знайшли планету за допомогою явища, відомого як мікролінзування. Воно використовується для пошуку інших землеподібних світів у галактиці, які інакше можуть бути невидимими в телескоп. Він каже, що ця знахідка також демонструє потенціал, який має ця технологія для відкриття більшої кількості таких планет.

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За матеріалами wionews.com.