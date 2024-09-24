Чи є вода на Місяці — відповідь вчених

Дослідники виявили ознаки води на всій поверхні Місяця попри те, що наш супутник здається досить сухим та позбавленим вологи

Новий аналіз мінералогічних карт свідчить, що вода і гідроксил (ще одна молекула, що складається з водню і кисню) можуть знаходитись в декількох місцях на всіх місячних широтах і рельєфах. І навіть там, де Сонце світить найсильніше.

Це відкриття в першу чергу допоможе вченим зрозуміти геологічну історію Місяця і поточні процеси, а також інформувати майбутні місії з екіпажем на супутник Землі, йдеться в дослідженні, опублікованому в The Planetary Science Journal.

Раніше вважалося, що тільки полярний регіон, і зокрема глибоко затінені кратери на полюсах, були місцем, де вода могла бути знайдена в достатку. Однак планетолог Роджер Кларк з Інституту планетарних наук зазначає, що майбутні астронавти зможуть знайти воду навіть поблизу екватора.

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Місяць здається досить сухим і позбавленим вологи, і в якомусь сенсі так і є. На поверхні немає рідкої води, але дослідження все більше показують, що на Місяці її заховано багато.

Що з’ясували вчені

За допомогою приладу Moon Mineralogy Mapper (M3) дослідники зібрали спектроскопічні зображення Місяця. Ці дані реєстрували інфрачервоне світло, відбите Місяцем, і шукали кольори в спектрі, які відповідають воді та гідроксилу.

Результати показали, що ці елементи можна знайти на всіх широтах Місяця, хоча молекули, мабуть, зустрічаються рідше в місячних морях. Але багаті водою породи, які вириваються під час зіткнень, можна знайти скрізь, де відбуваються такі зіткнення.

Вчені виявили, що вода на місячній поверхні оголюється в кратерних подіях, а потім поступово руйнується випромінюванням сонячного вітру протягом мільйонів років. Але цей процес залишає після себе гідроксил.

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Гідроксил також виробляється сонячним вітром, який осаджує сонячний водень на поверхні Місяця, який може зв’язуватися з киснем там, щоб виробляти молекулу.

«Збираючи всі докази разом, ми бачимо місячну поверхню зі складною геологією зі значною кількістю води під поверхнею і поверхневим шаром гідроксилу. Як утворення кратерів, так і вулканічна активність можуть винести на поверхню багаті водою матеріали, і обидва спостерігаються в місячних даних», — сказав Кларк.

Відкриття передбачає можливе джерело води для місячних дослідників. Обробляючи багаті на гідроксил мінерали, майбутні астронавти дійсно могли б знайти спосіб вичавлювати воду з каменю.

Науковці також виявили, що водна сигнатура піроксена (типу магматичної породи) змінюється залежно від кута падіння на неї сонячного світла. Це прояснює місячну загадку: вчені раніше спостерігали цю мінливу сигнатуру і не знали, що вона означає.

Нагадаємо, під час ретельних дослідів виявилось, що внутрішнє ядро Місяця насправді являє собою тверду кулю зі щільністю, схожою з щільністю заліза. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами Science Alert