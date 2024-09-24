Еверест виявився не найвищою горою на Землі — учені

Еверест вважається найвищою горою в світі на висоті 8 849 метрів над рівнем моря. Це дійсно найвища гора, але тільки якщо брати до уваги висоту над рівнем моря

Однак, якщо вимірювати фактичну висоту гір від їх основи до вершини, то найвищою горою є не Еверест, а Мауна-Кеа, висота якої становить лише 4 205 метрів над рівнем моря.

Мауна-Кеа — це сплячий вулкан на острові Гаваї, і близько 6 000 метрів його підніжжя залишається зануреним під поверхню Тихого океану, що становить більше половини його загальної висоти. Якщо підрахувати фактичну висоту від його основи під океаном до вершини, то Мауна-Кеа матиме понад 10 000 метрів, що принаймні на 1150 метрів вище за Еверест.

Мауна-Кеа — найвищий вулкан на Землі. Вважається, що він утворився над гарячою точкою в земній корі. Поки він, ймовірно, залишався нерухомим у зоні, де магма піднімається і вивергається на поверхню, над ним рухалася Тихоокеанська плита, яка сформувала його основу. Коли плита змістилася на північний захід, вона утворила серію вулканів у цьому районі.

Мауна-Кеа — наймолодший вулкан у світі, він утворився мільйон років тому. Він залишається в активному стані, проте востаннє вивергався, як вважають, понад 45 000 років тому.

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Гора також відома тим, що на ній розташована найбільша в світі астрономічна обсерваторія, що забезпечує ідеальні умови з безхмарним небом і великою висотою.

Аналогічно, Мауна-Лоа, друга за висотою гора на Гаваях, стає другою найвищою горою на Землі, якщо вимірювати її висоту від основи до вершини. Це найбільший вулкан за об’ємом і площею.

Якщо враховувати висоту від центральної точки Землі, то ні Еверест, ні Мауна-Кеа не будуть найвищими горами. Гора Чимборасо в Еквадорі, висотою 6 310 метрів, є найвищою точкою світу.

Гора має набагато меншу висоту, ніж Еверест, і навіть не є найвищою вершиною гірського хребта Анди, де вона знаходиться. Тоді що робить її найвищою точкою світу?

Наша планета Земля — не ідеальна куля, а косий сфероїд. На полюсах вона набагато плоскіша, але випинається біля екватора. Чимборасо розташований лише на один градус на південь від екватора, що робить його найвищою точкою світу на відстані близько 3 967 миль (6 384 км) від ядра Землі.

Чимборасо також є найближчою точкою до Сонця на поверхні Землі, в той час як Еверест не входить навіть у першу двадцятку, оскільки знаходиться на широті 28 градусів північної широти.

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За матеріалами: WioNews.