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Еверест виявився не найвищою горою на Землі — учені

24.09.2024 16:20
Ольга Деркач
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Еверест вважається найвищою горою в світі на висоті 8 849 метрів над рівнем моря. Це дійсно найвища гора, але тільки якщо брати до уваги висоту над рівнем моря

Еверест виявився не найвищою горою на Землі — учені

Еверест виявився не найвищою горою на Землі — учені Фото: freepik.com

Однак, якщо вимірювати фактичну висоту гір від їх основи до вершини, то найвищою горою є не Еверест, а Мауна-Кеа, висота якої становить лише 4 205 метрів над рівнем моря.

Мауна-Кеа — це сплячий вулкан на острові Гаваї, і близько 6 000 метрів його підніжжя залишається зануреним під поверхню Тихого океану, що становить більше половини його загальної висоти. Якщо підрахувати фактичну висоту від його основи під океаном до вершини, то Мауна-Кеа матиме понад 10 000 метрів, що принаймні на 1150 метрів вище за Еверест.

Мауна-Кеа — найвищий вулкан на Землі. Вважається, що він утворився над гарячою точкою в земній корі. Поки він, ймовірно, залишався нерухомим у зоні, де магма піднімається і вивергається на поверхню, над ним рухалася Тихоокеанська плита, яка сформувала його основу. Коли плита змістилася на північний захід, вона утворила серію вулканів у цьому районі.

Мауна-Кеа — наймолодший вулкан у світі, він утворився мільйон років тому. Він залишається в активному стані, проте востаннє вивергався, як вважають, понад 45 000 років тому.

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Гора також відома тим, що на ній розташована найбільша в світі астрономічна обсерваторія, що забезпечує ідеальні умови з безхмарним небом і великою висотою.

Аналогічно, Мауна-Лоа, друга за висотою гора на Гаваях, стає другою найвищою горою на Землі, якщо вимірювати її висоту від основи до вершини. Це найбільший вулкан за об’ємом і площею.

Якщо враховувати висоту від центральної точки Землі, то ні Еверест, ні Мауна-Кеа не будуть найвищими горами. Гора Чимборасо в Еквадорі, висотою 6 310 метрів, є найвищою точкою світу.

Гора має набагато меншу висоту, ніж Еверест, і навіть не є найвищою вершиною гірського хребта Анди, де вона знаходиться. Тоді що робить її найвищою точкою світу?

Наша планета Земля — не ідеальна куля, а косий сфероїд. На полюсах вона набагато плоскіша, але випинається біля екватора. Чимборасо розташований лише на один градус на південь від екватора, що робить його найвищою точкою світу на відстані близько 3 967 миль (6 384 км) від ядра Землі.

Чимборасо також є найближчою точкою до Сонця на поверхні Землі, в той час як Еверест не входить навіть у першу двадцятку, оскільки знаходиться на широті 28 градусів північної широти.

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За матеріалами: WioNews.

Рубрики: СвітНовиниНаука
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