Що відбувається всередині Сонця — відповідь NASA

Колірна модель NASA показує зовнішні рухи динамічної сонячної активності. Симуляція спирається на дані, зібрані космічним апаратом Solar Dynamics Observatory

Вчені вже давно намагаються зрозуміти складну поведінку Сонця, і вкрай важливо розшифрувати закономірності, які керують активністю нашої зірки. Наприклад, погода на Землі та океанічні течії залежать від взаємовідносин між планетою та Сонцем.

Поведінка нашого світила також диктує космічну погоду, наприклад, випромінювання частинок, яке може пошкодити супутники на орбіті нашої планети і завдати шкоди астронавтам. Однак щоб визначити закономірності активності Сонця, потрібно почати з розшифровки тонкощів самої зірки, кажуть учені з NASA.

І нещодавно NASA випустило 3D-моделі, які детально описують деякі особливості поведінки Сонця. Симуляція показує турбулентні потоки матеріалів, що рухаються вгору від внутрішніх шарів Сонця до його атмосфери, коли матеріали закручуються та еволюціонують під час подорожі.

Читайте також: Учені придумали, як знайти девʼяту планету Сонячної системи

Our Sun’s swirling flow This simulation shows the strength of the turbulent motions of the Sun’s inner layers as materials twist into its atmosphere. Scientists seek to better understand the Sun and what phenomena drive the patterns of its activity. https://t.co/h4YCC5Rv3L… pic.twitter.com/eb2XBGQKWr — NASA Ames (@NASAAmes) November 21, 2024

Захоплююча візуалізація руху тонких структур всередині Сонця виглядає як райдужна нафта, що протікає крізь куб чорної нерухомої води. У симуляціях використовується кольорова шкала, де найшвидші рухи крізь шари Сонця позначені яскраво-червоним кольором, який потім переходить у жовтий, зелений і синій, коли рух сповільнюється.

«Зараз у нас немає обчислювальних можливостей для створення реалістичних глобальних моделей всього Сонця через складність. Тому ми створюємо моделі менших областей або шарів, які можуть показати нам структури сонячної поверхні і атмосфери», — пояснила вчена NASA Ірина Кітіашвілі.

Створення симуляцій було досить складним завданням. Дослідницька група запустила їх на суперкомп’ютері Pleiades. Моделювання тривало кілька тижнів і згенерувало терабайти даних. За словами вчених, у модель було включено дані про сонячну плазму, щоб відтворити різні явища, які спостерігав космічний апарат Solar Dynamics Observatory.

Нагадаємо, що вчені знайшли революційний метод освоєння далекого космосу. Відправлення об’єкта до іншої зірки все ще залишається чимось з розряду наукової фантастики. Але учені придумали як принаймні частково наблизити нас до цього.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Вчені планують виростити перше дерево на Марсі

Вчені створили технологію генерації сонячної енергії в космосі: як працює

Учені розповіли, як загине Всесвіт

За матеріалами Space