Що відбувається всередині Сонця — відповідь NASA

Колірна модель NASA показує зовнішні рухи динамічної сонячної активності. Симуляція спирається на дані, зібрані космічним апаратом Solar Dynamics Observatory

Вчені вже давно намагаються зрозуміти складну поведінку Сонця, і вкрай важливо розшифрувати закономірності, які керують активністю нашої зірки. Наприклад, погода на Землі та океанічні течії залежать від взаємовідносин між планетою та Сонцем.

Поведінка нашого світила також диктує космічну погоду, наприклад, випромінювання частинок, яке може пошкодити супутники на орбіті нашої планети і завдати шкоди астронавтам. Однак щоб визначити закономірності активності Сонця, потрібно почати з розшифровки тонкощів самої зірки, кажуть учені з NASA.

І нещодавно NASA випустило 3D-моделі, які детально описують деякі особливості поведінки Сонця. Симуляція показує турбулентні потоки матеріалів, що рухаються вгору від внутрішніх шарів Сонця до його атмосфери, коли матеріали закручуються та еволюціонують під час подорожі.

Читайте також: Учені придумали, як знайти девʼяту планету Сонячної системи

Our Sun’s swirling flow

This simulation shows the strength of the turbulent motions of the Sun’s inner layers as materials twist into its atmosphere. Scientists seek to better understand the Sun and what phenomena drive the patterns of its activity. https://t.co/h4YCC5Rv3L… pic.twitter.com/eb2XBGQKWr

— NASA Ames (@NASAAmes) November 21, 2024