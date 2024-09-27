Вчені відкрили галактику, що має унікальне світіння

Астрономи виявили одну з найдивніших галактик у Всесвіті, яка демонструє унікальне світіння. Великі газові скупчення там світяться яскравіше, ніж зірки, і це може дати вченим дані про раніше невідому фазу галактичної еволюції

Серед переповненого поля галактик, зафіксованого космічним телескопом НАСА імені Джеймса Вебба, одна непримітна галактика виділяється тим, що випромінює світлову сигнатуру, якої астрономи ніколи раніше не бачили. Вчені дійшли висновку, що дивний спектр галактики GS-NDG-9422, швидше за все, походить від її перегрітого газу, а не від зірок.

Цей інтригуючий висновок відкриває кілька майбутніх шляхів для дослідження, включаючи зв’язок між цією дивною галактикою і першим поколінням зірок у Всесвіті, які, за прогнозами, також будуть затьмарені туманним газом.

«Моєю першою думкою, коли я подивився на спектр галактики, було: «Це дивно», а це саме те, для виявлення чого і був розроблений телескоп Вебб: абсолютно нові явища у ранньому Всесвіті, які допоможуть нам зрозуміти, як починалася космічна історія», — сказав провідний дослідник Алекс Кемерон з Оксфордського університету.

Теоретичні висновки та спостереження

Кемерон звернувся до колеги Харлі Каца, теоретика, щоб обговорити дивні дані. Працюючи разом, їхня команда виявила, що комп’ютерні моделі хмар космічного газу, нагрітих дуже гарячими масивними зірками до такої міри, що газ світить яскравіше, ніж зірки, майже повністю збігаються зі спостереженнями Вебба.

«Схоже, що ці зірки повинні бути набагато гарячішими і масивнішими, ніж ті, що ми бачимо в місцевому всесвіті, що має сенс, оскільки ранній всесвіт мав зовсім інше середовище», — сказав Кац , співробітник Оксфордського і Чиказького університетів.

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Властивості галактики 9422

У «місцевому» Всесвіті типові гарячі масивні зірки мають температуру від 70 000 до 90 000 градусів за Фаренгейтом (від 40 000 до 50 000 градусів за Цельсієм). За словами команди, галактика 9422 має зірки, температура яких перевищує 140 000 градусів за Фаренгейтом (80 000 градусів за Цельсієм).

Дослідницька група підозрює, що галактика перебуває в розпалі короткої фази інтенсивного зореутворення всередині хмари щільного газу, яка продукує велику кількість масивних, гарячих зірок. На газову хмару падає так багато фотонів світла від зірок, що вона світиться надзвичайно яскраво.

Наслідки для космічної еволюції

Окрім своєї новизни, туманний газ, що затьмарює зорі, інтригує ще й тим, що він є чимось передбачуваним у середовищі зірок першого покоління у Всесвіті, які астрономи класифікують як зорі популяції III.

«Ми знаємо, що ця галактика не має зірок III групи, тому що дані Вебба показують занадто високу хімічну складність. Однак її зорі відрізняються від звичних нам — екзотичні зірки у цій галактиці можуть бути дороговказом для розуміння того, як галактики переходили від первинних зір до тих типів галактик, які ми вже знаємо», — сказав Кац.

На даний момент галактика 9422 є одним із прикладів цієї фази розвитку галактики, тому залишається ще багато запитань, на які потрібно відповісти. Чи є ці умови звичайними для галактик у цей період часу, чи це рідкісне явище? Що ще вони можуть розповісти нам про ще більш ранні фази еволюції галактик? Кемерон, Кац та їхні колеги-дослідники активно шукають нові галактики, щоб додати їх до цієї популяції і краще зрозуміти, що відбувалося у Всесвіті протягом першого мільярда років після Великого вибуху.

«Це дуже захоплюючий час, коли ми можемо використовувати телескоп Вебб для дослідження цього періоду у Всесвіті, який колись був недоступний, — сказав Кемерон. —Ми тільки на початку шляху до нових відкриттів і розуміння».

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За матеріалами scitechdaily.com.