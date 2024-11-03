Вчені планують виростити перше дерево на Марсі

У новому дослідженні з’ясовано, що рівень вуглекислого газу (CO₂) на Марсі потрібно значно підвищити, а також збільшити температуру на планеті, щоб підтримати ріст рослин

Проєкт з вирощування дерев на Марсі очолює Роберт Ольшевський, професор Варшавського політехнічного університету в Польщі. За його словами, на деяких ділянках планети можна створити умови, придатні для життя рослин. Зокрема він зазначив, що на противагу думкам деяких фахівців, у «тропіках» Марсу це зробити не вдасться.

Дослідники вивчали, як відбувається передача тепла (дифузійний обмін) на поверхні планети, зокрема між випаровуванням і конденсацією вуглекислого газу, його перенесення атмосферою та взаємодію з ґрунтом.

«Дивовижно, але умови, що дозволяють ріст рослин, спочатку виникають не в тропіках (±25°), а в регіоні басейну Еллада. Подальше підвищення парникового ефекту розширює площу, придатну для росту рослин у південній півкулі», — пояснюється у дослідницькій роботі.

Науковці моделюють процеси на Марсі для вирощування дерев

Ольшевський та його команда використовували дані про температуру і тиск, зібрані спусковими апаратами Viking на Марсі у 1970-х роках, і змоделювали різні процеси на планеті.

«Тут ми використовуємо базову модель для дослідження парникового ефекту, спричиненого збільшенням вмісту CO₂ та штучним потеплінням», — сказав Ольшевський у статті, представленій на зустрічі «Астробіологія і майбутнє життя», організованій Місячним і планетарним інститутом у Х’юстоні, штат Техас.

Цікаве по темі: NASA зафіксувало, як виглядає сонячне затемнення з Марса

Фахівці також оцінили загальний тиск, необхідний на Марсі, потрібний рівень кисню (O₂), відсоток допустимого CO₂, температуру для росту дерев та кількість доступної води.

«Атмосферні умови, що існують на Марсі сьогодні, унеможливлюють існування життя. Вимоги для росту рослин на планеті були розглянуті в контексті тераформування і для теплиць низького тиску», — сказав Ольшевський.

Він підкреслив, що основна увага в дослідженні приділяється температурі, «оскільки це фундаментальна змінна навколишнього середовища, яка змінюється під час тераформування і контролює колообіг CO₂ та утворення рідкої води».

«Якщо говорити про температуру, то вона повинна бути на кілька десятків градусів вищою, а добові коливання повинні бути значно меншими. Для росту дерев вегетаційний період повинен тривати щонайменше 110 солів (марсіанських днів)», — йдеться в дослідженні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Вчені створили технологію генерації сонячної енергії в космосі: як працює

Учені розповіли, як загине Всесвіт

Сонце досягло піка активності за останні 11 років: як це вплине на Землю

За матеріалами wionews.com.