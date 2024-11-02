NASA зафіксувало, як виглядає сонячне затемнення з Марса

Марсохід Perseverance NASA зафіксував на камеру сонячне затемнення з Марса. На фоні Сонця видніє силует Фобоса, який плавно пропливає в небі

Фобос — один із двох супутників Марса — пройшов між Червоною планетою і Сонцем 30 вересня, на 1285-й марсіанський день місії Perseverance. Марсохід, який перебував на західній стіні марсіанського кратера Джезеро, зафіксував затемнення за допомогою потужної системи камер Mastcam-Z.

На відео видно, як крихітний картоплиноподібний супутник рухається перед сонячним диском. Фобос виглядає як темно-чорний об’єкт на тлі теплого сяйва Сонця, створюючи в небі над Марсом щось схоже на своєрідне око.

Це не перший раз, коли Perseverance став свідком сонячного затемнення з Марса. Насправді, враховуючи, що Фобос обертається навколо Червоної планети кожні 7,6 годин, цей тип подій на Марсі відбувається набагато частіше, ніж затемнення на Землі.

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«Оскільки орбіта Фобоса майже ідеально збігається з марсіанським екватором і знаходиться відносно близько до поверхні планети, транзити супутника відбуваються у більшість днів марсіанського року», — йдеться в повідомленні НАСА.

Фобос, розмір якого в найширшій точці становить лише 17 миль (27 кілометрів), приблизно в 157 разів менший у діаметрі, ніж Місяць Землі. Враховуючи його швидку орбіту, проліт Фобоса зазвичай триває лише 30 секунд або близько того. На відеозаписі, яким поділилося NASA, затемнення показано в реальному часі, а також у чотирикратному прискоренні.

«У той самий час, коли Фобос з’явився у вигляді великого чорного диска, що швидко рухався по поверхні Сонця, його тінь, або антумбра, рухалася по поверхні планети», — йдеться в повідомленні NASA.

Окрім Perseverance, марсоходи NASA Curiosity і Opportunity також спостерігали сонячні затемнення на Марсі, під час яких Фобос проходив перед Сонцем. Зафіксувавши різні затемнення за останні 20 років, вчені можуть дізнатися більше про супутник і про те, як змінюється його орбіта.

Ці дані особливо корисні, оскільки Фобос наближається до Марса зі швидкістю 6 футів (1,8 метра) кожні 100 років. Як наслідок, за прогнозами, супутник зіткнеться з Червоною планетою приблизно через 50 мільйонів років.

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За матеріалами space.com.