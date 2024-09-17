Українці зможуть побачити багряно-червоний супермісяць: коли

Астрономи попередили людство про те, що сьогодні, 17 вересня, очікується часткове затемнення супермісяця. Він буде візуально на 14% більшим, ніж зазвичай, і отримає криваво-червоний відтінок

За словами фахівців, це буде вражаюче видовище, оскільки частина повного Місяця виглядатиме темнішою, а місячна поверхня — залитою криваво-червоним кольором, оскільки сонячне світло досягне її лише після проходження через атмосферу Землі.

Чому виникає супермісяць?

Коли Місяць досягає найближчої відстані до Землі на еліптичній орбіті планети, яка називається «перигеєм» (226 тис. миль або 363,7 тис. км), він стає на 30% яскравішим та візуально значно більшим, ніж коли він знаходиться на більшій відстані, і це явище називається супермісяцем.

Наш супутник досягає свого перигею, обертаючись навколо Землі кожні 27 днів, проте супермісяць трапляється лише три-чотири рази на рік.

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Термін «супермісяць» відсутній в астрономічному словнику, однак він використовується для позначення повного місяця, коли він досягає щонайменше «90% перигею», як зазначено на вебсайті NASA.

У НАСА також заявили, що повний місяць 2024 року збігається з місячним затемненням, яке відбувається, коли природний супутник проходить через фазу повного місяця, і має річну частоту від чотирьох до семи разів на рік.

Часткове місячне затемнення припаде на супермісяць 17 вересня і стане свідком недосконалого вирівнювання Сонця, Землі та Місяця. Під час цієї фази Місяць буде проходити крізь земну тінь.

Коли на небі з’явиться супермісяць?

Супермісяць буде видно на небі близько 19:00 за східним часом, а часткове затемнення почнеться о 20:41 за східним часом і триватиме до півночі. Свого піку затемнення досягне о 22:44 за східноєвропейським часом, і о 23:44 в Україні.

Астрономи та фотографи радять використовувати звичайний смартфон і знімати супермісяць, зменшивши експозицію, збільшивши масштаб, вимкнувши спалах та активувавши нічний режим.

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За матеріалами wionews.com.