Через що Марс став непридатним для життя — відповідь вчених

Вимірювання марсохода Curiosity дають підказки про те, як змінився стародавній клімат Червоної планети

Американські вчені з Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) завдяки марсоходу Curiosity отримали нові дані щодо того, як саме змінювався клімат Марса від потенційно придатного для життя до нинішнього сухого і холодного.

Дослідники використали інструменти на борту Curiosity для вимірювання ізотопного складу багатих вуглецем мінералів (карбонатів), знайдених у кратері Гейл, і виявили нові відомості про те, як змінився стародавній клімат Червоної планети.

Ізотопні значення карбонатів показали на екстремальні обсяги випаровування вологи з поверхні. У міру випаровування води легкі версії вуглецю і кисню з більшою ймовірністю випаровувалися в атмосферу, тоді як важкі версії частіше залишалися, накопичуючись у вищих концентраціях.

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«Наші зразки не відповідають давньому середовищу з життям (біосферою) на поверхні Марса, хоча це не виключає можливості існування підземної або поверхневої біосфери, яка почалася і закінчилася до того, як утворилися ці карбонати», — зазначає провідний автор дослідження Девід Бертт з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA.

На думку вчених, карбонатні породи Марса могли виникнути або під час чергування циклів «вологість-сухість» у кратері Гейла, або утворилися в дуже солоній воді під час сильного похолодання.

Представлені сценарії дають змогу краще зрозуміти кліматичні умови стародавнього Марса і зробити висновки про його потенційну населеність. Дослідники уточнили, що склад порід свідчить, що на Червоній планеті, очевидно, відбувалися обидва процеси.

Нагадаємо, створення домівки на Марсі було примарною мрією для багатьох людей, адже вчені сподіваються, що у майбутньому Червона планета зможе нам стати прихистком від можливих катастроф. Однак ця мрія видається важкодосяжною через жорстокі умови на планеті, які, як попереджають експерти, можуть змінити колір шкіри людини та значно послабити її зір.

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Джерело: NASA