Люди можуть позеленіти та втратити зір, поселившись на Марсі — науковці

Створення домівки на Марсі було примарною мрією для багатьох людей, адже вчені сподіваються, що у майбутньому Червона планета зможе нам стати прихистком від можливих катастроф. Однак ця мрія видається важкодосяжною через жорстокі умови на планеті, які, як попереджають експерти, можуть змінити колір шкіри людини та значно послабити її зір

На думку експертів, людям буде вкрай важко вижити на Марсі в суворих умовах.

Фахівці попереджають про різкі мутації у людей на Марсі

За словами біолога Скотта Соломона з Університету Райса в Техасі, якщо у поселенців на Марсі народяться діти, то вони, швидше за все, зазнають різних радикальних мутацій і еволюційних змін.

За його словами, ці мутації можуть виникнути через низьку силу гравітації та високу радіацію і призвести до зеленого відтінку шкіри, слабких м’язів, поганого зору та крихких кісток.

У порівнянні з Землею, Марс є меншою планетою і має на 30 відсотків меншу гравітацію.

На Червоній планеті також відсутній захисний озоновий шар і магнітне поле, через що вона піддається впливу космічної радіації, космічних променів, ультрафіолету і заряджених частинок, випущених Сонцем.

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Таке середовище призвело до того, що люди б мутували з надзвичайною швидкістю, щоб впоратися з новими умовами.

Доктор Соломон пояснив, що це може призвести до зміни кольору шкіри, що може допомогти впоратися з радіацією.

«Можливо, в умовах такої високої радіації ми зможемо виробити якийсь новий тип пігменту шкіри, який допоможе нам впоратися з радіацією, — пояснює Соломон у своїй книзі Future Humans («Люди майбутнього»). — Можливо, у нас з’являться власні зелені чоловічки».

Він також сказав, що відсутність гравітації може призвести до того, що кістки стануть крихкими, що може призвести до переломів тазу у жінок під час пологів.

За його словами, зір може ослабнути, оскільки зменшиться потреба дивитися на далекі відстані через те, що люди будуть жити разом у невеликих анклавах.

Раніше ми писали, що нещодавно астрономи виявили одну з найдивніших галактик у Всесвіті, яка демонструє унікальне світіння. Великі газові скупчення там світяться яскравіше, ніж зірки, і це може дати вченим дані про раніше невідому фазу галактичної еволюції.

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За матеріалами wionews.com.