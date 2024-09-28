Над Землею пролетить дуже рідкісна яскрава комета

На небі Землі ось-ось з’явиться яскравий об’єкт, який за видимістю може ненадовго конкурувати з Полярною зіркою

Китайська обсерваторія Цучиньшань відкрила комету C/2023 A3 (Цучинь-Атласа) у січні 2023 року, а телескоп Asteroid Terrestrial-impact Earth-impact System (ATLAS) у Південній Африці зафіксував її ще раз через кілька тижнів.

Відтоді науковці та астрономи-аматори з усього світу спостерігають за нею у телескопи, але ці інструменти, ймовірно, не знадобляться, коли вона досягне найближчої точки до Землі 12 жовтня. Цілком можливо, що в цей день комета A3 стане найяскравішою кометою року.

27 вересня А3 досягна перигелію — точки своєї орбіти, в якій вона проходить найближче до Сонця. Через кілька тижнів вона досягне найближчої відстані до нашої планети.

За даними Celestron, комета матиме зоряну величину 3,4, коли досягне перигелію, і її можна буде побачити неозброєним людським оком. Вона стане ще яскравішою, коли досягне своєї найближчої точки до Землі, з можливою зоряною величиною 1,9.

Зоряна величина працює за шкалою, в якій чим менше число, тим яскравіший об’єкт. Для порівняння, Полярна зірка зазвичай має зоряну величину від 1,98 до 2,02, тоді як зоряна величина Сонця становить -26,74. Комета не підійде так близько до Землі ще близько 80 000 років.

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Щоб отримати найкращий вид, вам краще втекти подалі від світлового забруднення міст і знайти віддалене місце. Дайте трохи часу, щоб очі звикли до темряви. Хороший бінокль або телескоп забезпечить оптимальний огляд, але щоб отримати найкраще зображення неозброєним оком, Celestron радить не дивитися прямо на А3. Замість цього поверніть голову приблизно на 20 градусів від неї, що дозволить найчутливішим частинам вашого ока вловити світло, яке відбивається від А3. Комета повинна з’явитися в сузір’ї Діви.

Комета A3 демонструє незвичну поведінку, пов’язану з її величиною. Інститут SETI стежить за цим небесним об’єктом. Спостереження астрономів-аматорів показали, що комета A3 несподівано потьмяніла у квітні та травні 2024 року, а потім знову стала яскравішою. Яскравість комети зменшувалася, незважаючи на те, що вона наближалася до Сонця. На думку SETI, це могло бути пов’язано зі зміною кута комети відносно Сонця і Землі, що призвело до того, що менше світла світила відбивалося від нашої планети.

На жаль для комети і для зоряних спостерігачів, існує ще одна можлива причина зменшення світлового сліду комети. Комети здебільшого складаються з пилу та льоду, і комета A3 може поступово розпадатися на частини в міру наближення до Сонця — сценарій, який здається особливо вірогідним, враховуючи, що A3 пройде навіть ближче до Сонця, ніж Меркурій. Якщо це станеться, то A3 може втратити весь свій лід, який повинен з’явитися у вигляді яскравої оболонки, коли вона перетвориться на газ, до того часу, коли вона буде найближче до Землі.

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За матеріалами: Gizmodo.