3 українські команди увійшли до 40 найкращих на хакатоні NASA

Три українські команди розробників увійшли до списку 40 найкращих у хакатоні NASA Space Apps Challenge 2024

Всього у хакатоні взяли участь 15 тисяч команд, про це у своєму Facebook повідомив Роман Малькевич, Local Lead у NASA International Space Apps Challenge Kyiv.

Він додав, що 10 переможців хакатону оголосять у січні 2025 року.

До списку фіналістів потрапило 3 українські команди — Craft Lab, NVS-knot та LazyVarenyky.

Craft Lab — науково-дослідницька лабораторія в Одесі, основною спеціалізацією якої є 3D-друк та робототехніка. Команда розробить цікаві та доступні навчальні матеріали, які, використовуючи творчий підхід, розкажуть студентам про дива екзопланет. Традиційні освітні матеріали на цю тему можуть бути недоступними для всіх, особливо для тих, хто проживає в малозабезпечених громадах або має обмежений доступ до ресурсів.

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Команда NVS-knot візьметься за завдання оцінити умови посадки, використовуючи поверхневу вологість ґрунту з SMAP та випаровування з каналів даних OpenET. NVS-knot планує розробити інструмент, який дозволить фермерам легко досліджувати, аналізувати та використовувати набори даних NASA для вирішення проблем, пов’язаних з водними ресурсами, та покращення своїх сільськогосподарських практик.

LazyVarenyky розроблять застосунок або інтерфейс для студентів, який дозволить їм вибрати екзопланету, а потім або відобразити інтерактивну зоряну карту, або експортувати високоякісне зображення для друку чи перегляду на комп’ютері або дисплеї віртуальної реальності, де вони зможуть намалювати сузір’я та дати їм назви.

NASA International Space Apps Challenge — найбільший глобальний щорічний хакатон. Цей дводенний захід дає можливість учасникам використовувати безкоштовні та відкриті дані NASA та космічні дані партнерів космічного агентства для вирішення реальних проблем на Землі та в космосі.

Нагадаємо, що 12 стартапів представили Україну на TechCrunch Disrupt 2024. Українські стартапи представили свої проєкти в рамках Українського павільйону на TC Disrupt, виступили з пітчами на головній сцені та провели понад 100 зустрічей з інвесторами й глобальними компаніями, такими як TMT Investment, Network VC, AI Venture Corporation та іншими.

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Допоміжні джерела: Wikipedia.