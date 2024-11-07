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12 стартапів представили Україну на TechCrunch Disrupt 2024

07.11.2024 11:40
Ольга Деркач
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В Сан-Франциско (Каліфорнія, США) пройшла одна з найбільших tech-подій року, що зібрала 10+ тис. учасників — TechCrunch Disrupt 2024

12 стартапів представили Україну на TechCrunch Disrupt 2024

12 стартапів представили Україну на TechCrunch Disrupt 2024 Фото: facebook.com/ukrainianstartupfund

Як пройшов захід, та хто увійшов до української делегації розповів Ukrainian Startup Fund у своєму дописі у Facebook.

Україну на конференції представили 12 стартапів — Clearly, Deus Robotics, Haiqu, Esper Bionics, LetsData, Wantent, Promova, xTiles, Spendbase, Mantis Analytics, effie та Stackbooster.io.

Українські стартапи представили свої проєкти в рамках Українського павільйону на TC Disrupt, виступили з пітчами на головній сцені та провели понад 100 зустрічей з інвесторами й глобальними компаніями, такими як TMT Investment, Network VC, AI Venture Corporation та іншими.

Особливою подією конференції став AI Summit, організований у співпраці з Dnipro VC і Генеральним консульством України в Сан-Франциско за підтримки USAID CEP.

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На саміті обговорювали майбутнє розвитку штучного інтелекту, а стартапи презентували свої рішення перед аудиторією з понад 150 учасників, серед яких були венчурні та ангельські інвестори.

Також делегація здійснила візити до Кремнієвої долини: університетів Berkeley та Stanford, де поспілкувалися з інвесторами та студентами MBA, а також координаторами програми Stanford Ignite Ukraine; Google, Coursera та Planet Labs, де обговорили шляхи підтримки українських компаній на міжнародному ринку.

Делегація українських стартапів взяла участь у TechCrunch Disrupt завдяки підтримці Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Ініціатива реалізується спільно з Українським фондом стартапів, за підтримки Міністерство цифрової трансформації України.

Нагадаємо, що 10 українських стартапів отримали гранти на $350 тис. від USF та UMAEF. 10 проєктів отримали фінансування розміром $25 тис. або $50 тис. Ці кошти сприятимуть реалізації інноваційних ідей та підтримують українську стартап-екосистему.

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Рубрики: СтартапиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСША
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