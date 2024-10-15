10 українських стартапів отримали гранти на $350 тис. від USF та UMAEF

Український фонд стартапів (USF) оголосив результати четвертого, п’ятого та шостого Pitch Days у межах грантової програми за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF)

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

10 проєктів отримали фінансування розміром $25 тис. або $50 тис. Ці кошти сприятимуть реалізації інноваційних ідей та підтримують українську стартап-екосистему.

«За результатами оцінок журі, 4 команди отримали $50 тис. на стадії seed та 6 команд — по $25 тис. на стадії pre-seed, — йдеться у повідомленні Мінцифри. — Грантова програма від USF та UMAEF спрямована на розвиток інновацій, економічне підсилення країни та підвищення глобальної конкурентоспроможності українських стартапів. Загалом у межах програми виділять $2,5 мільйона на підтримку перспективних українських компаній на стадіях pre-seed та seed».

Цікаве по темі: ПриватБанк та Ощадбанк надаватимуть гранти українським підприємцям: деталі

На офіційному сайті USF зазначається, що брати участь у грантовій програмі можуть проєкти, що належать до однієї з наступних категорій:

AR/VR

Big data

Блокчейн

Кібербезпека

Освітні технології

Спосіб життя

Енергетика та екологія

Fintech/Legaltech

eGovernment

Охорона здоров’я

Медіа та реклама

Роздрібна торгівля

Промисловість

Штучний інтелект

Біотехнології

Агротехнології

«Вітаємо переможців та продовжуємо створювати можливості для інноваційного розвитку разом!», — зазначили у Мінцифрі.

Яка процедура проходження Грантової програми підтримки українських проєктів?

Заповнення та подача заявки на Вебпорталі. Етап проходження внутрішнього комплаєнсу. Етап оцінювання заявки експертами. Pitch Day. Затвердження Наглядовою радою Фонду (за результатами Pitch Day Наглядовій раді Фонду рекомендуються до затвердження Заявники, які за результатами оцінювання Конкурсної комісії мають найвищий рейтинг). Етап укладання договору.

Раніше ми також писали, що в Україні запустили програму бізнес-підтримки для молодих підприємців із малих громад. Проєкт LIFT має на меті створити екосистему, яка сприятиме розвитку підприємництва серед молоді, враховуючи сучасні виклики та потреби учасників та учасниць. Адже в умовах війни молоді підприємці стикаються із проблемами обмежених фінансових ресурсів, необхідних знань та якісного нетворкінгу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Google оголосив про гранти для 24 українських стартапів: хто отримає $100 тис.

В Україні стартувала нова грантова програма для підтримки домогосподарств

Мінцифри представило стартапи, які поїдуть на Nordeep Summit 2024