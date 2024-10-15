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10 українських стартапів отримали гранти на $350 тис. від USF та UMAEF

15.10.2024 20:40
Микола Деркач
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Український фонд стартапів (USF) оголосив результати четвертого, п’ятого та шостого Pitch Days у межах грантової програми за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF)

10 українських стартапів отримали гранти на $350 тис. від USF та UMAEF

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

10 проєктів отримали фінансування розміром $25 тис. або $50 тис. Ці кошти сприятимуть реалізації інноваційних ідей та підтримують українську стартап-екосистему.

«За результатами оцінок журі, 4 команди отримали $50 тис. на стадії seed та 6 команд — по $25 тис. на стадії pre-seed, — йдеться у повідомленні Мінцифри. — Грантова програма від USF та UMAEF спрямована на розвиток інновацій, економічне підсилення країни та підвищення глобальної конкурентоспроможності українських стартапів. Загалом у межах програми виділять $2,5 мільйона на підтримку перспективних українських компаній на стадіях pre-seed та seed».

10 українських стартапів отримали гранти на $350 тис. від USF та UMAEF

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10 українських стартапів отримали гранти на $350 тис. від USF та UMAEF

На офіційному сайті USF зазначається, що брати участь у грантовій програмі можуть проєкти, що належать до однієї з наступних категорій:

  • AR/VR
  • Big data
  • Блокчейн
  • Кібербезпека
  • Освітні технології
  • Спосіб життя
  • Енергетика та екологія
  • Fintech/Legaltech
  • eGovernment
  • Охорона здоров’я
  • Медіа та реклама
  • Роздрібна торгівля
  • Промисловість
  • Штучний інтелект
  • Біотехнології
  • Агротехнології

«Вітаємо переможців та продовжуємо створювати можливості для інноваційного розвитку разом!», — зазначили у Мінцифрі.

Яка процедура проходження Грантової програми підтримки українських проєктів?

  1. Заповнення та подача заявки на Вебпорталі.
  2. Етап проходження внутрішнього комплаєнсу.
  3. Етап оцінювання заявки експертами.
  4. Pitch Day.
  5. Затвердження Наглядовою радою Фонду (за результатами Pitch Day Наглядовій раді Фонду рекомендуються до затвердження Заявники, які за результатами оцінювання Конкурсної комісії мають найвищий рейтинг).
  6. Етап укладання договору.

Раніше ми також писали, що в Україні запустили програму бізнес-підтримки для молодих підприємців із малих громад. Проєкт LIFT має на меті створити екосистему, яка сприятиме розвитку підприємництва серед молоді, враховуючи сучасні виклики та потреби учасників та учасниць. Адже в умовах війни молоді підприємці стикаються із проблемами обмежених фінансових ресурсів, необхідних знань та якісного нетворкінгу.

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Рубрики: СтартапиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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