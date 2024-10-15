10 українських стартапів отримали гранти на $350 тис. від USF та UMAEF

Український фонд стартапів (USF) оголосив результати четвертого, п’ятого та шостого Pitch Days у межах грантової програми за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF)
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
10 проєктів отримали фінансування розміром $25 тис. або $50 тис. Ці кошти сприятимуть реалізації інноваційних ідей та підтримують українську стартап-екосистему.
«За результатами оцінок журі, 4 команди отримали $50 тис. на стадії seed та 6 команд — по $25 тис. на стадії pre-seed, — йдеться у повідомленні Мінцифри. — Грантова програма від USF та UMAEF спрямована на розвиток інновацій, економічне підсилення країни та підвищення глобальної конкурентоспроможності українських стартапів. Загалом у межах програми виділять $2,5 мільйона на підтримку перспективних українських компаній на стадіях pre-seed та seed».
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На офіційному сайті USF зазначається, що брати участь у грантовій програмі можуть проєкти, що належать до однієї з наступних категорій:
- AR/VR
- Big data
- Блокчейн
- Кібербезпека
- Освітні технології
- Спосіб життя
- Енергетика та екологія
- Fintech/Legaltech
- eGovernment
- Охорона здоров’я
- Медіа та реклама
- Роздрібна торгівля
- Промисловість
- Штучний інтелект
- Біотехнології
- Агротехнології
«Вітаємо переможців та продовжуємо створювати можливості для інноваційного розвитку разом!», — зазначили у Мінцифрі.
Яка процедура проходження Грантової програми підтримки українських проєктів?
- Заповнення та подача заявки на Вебпорталі.
- Етап проходження внутрішнього комплаєнсу.
- Етап оцінювання заявки експертами.
- Pitch Day.
- Затвердження Наглядовою радою Фонду (за результатами Pitch Day Наглядовій раді Фонду рекомендуються до затвердження Заявники, які за результатами оцінювання Конкурсної комісії мають найвищий рейтинг).
- Етап укладання договору.
Раніше ми також писали, що в Україні запустили програму бізнес-підтримки для молодих підприємців із малих громад. Проєкт LIFT має на меті створити екосистему, яка сприятиме розвитку підприємництва серед молоді, враховуючи сучасні виклики та потреби учасників та учасниць. Адже в умовах війни молоді підприємці стикаються із проблемами обмежених фінансових ресурсів, необхідних знань та якісного нетворкінгу.
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