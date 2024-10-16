Український стартап залучив $250 000 для розширення на ринку ЄС

GetOrder автоматизує процес передачі замовлення від платформ доставки їжі прямо в POS-систему, виключаючи ручний фактор на 100%, що знижує ймовірність помилок до 0

Український стартап GetOrder отримав інвестиції в розмірі $250 000 у pre-seed раунді. Провідним інвестором став фонд Digital Future за участю United Angels Network.

Отримані кошти компанія планує використати на розширення продуктової лінійки для ресторанної індустрії, а також просування на європейському ринку.

GetOrder інтегрує платформи доставки їжі Glovo, Bolt Food, Wolt, Uber Eats тощо з автоматизованими POS-системами типу Poster, Profit, Smart Touch та іншими.

Наразі понад 1400 локацій підключені до інтеграції за допомогою сервісу стартапу. Серед них заклади з України, а також Естонії, Литві, Латвії, Польщі, Кіпру, Грузії, Болгарії, Молдови, Казахстану.

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На глобальному ринку є декілька конкурентів, але ключова перевага GetOrder — це архітектура та швидкість. Платформа ідеально підходить для мереж ресторанів та «темних кухонь» (dark kitchen), які готують їжу тільки на доставку. Платформа дозволяє запустити інтеграцію за 5 хвилин.

Стартап створив ексмаркетинг директор ресторанних мереж Mister Cat, Mamamia, Сергій Чайка та fullstack розробник Максим Лоік наприкінці 2021 року.

Digital Future, який став основним інвестором GetOrder цього раунду, — це український венчурний фонд, який інвестує в технологічні та швидкозростальні компанії на початковій і ранній стадіях. Серед основних критеріїв інвестування — бізнес-модель, масштабована на ринки США та ЄС.

Нагадаємо, литовський стартап RedTrack, заснований українським підприємцем Владиславом Жовтенко, закрив раунд фінансування серії А на суму $3,2 млн. Новий раунд інвестицій був проведений компанією LeadVentures за участі InstaVC, IronWolfCapital та інвестора Балажа Гандери.

Також ми писали, що стартап Osavul, який є резидентом Дія.City та учасником defense tech-кластера Brave1 з треку кібербезпеки, залучив $3 млн від німецького венчурного фонду 42CAP, а також від українських u.ventures та SMRK.

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За матеріалами dev.ua