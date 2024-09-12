Український стартап Osavul залучив $3 млн інвестицій

Українське рішення на базі штучного інтелекту (ШІ) для боротьби з ІПСО залучило мільйонні інвестиції від європейських фондів

Мова йде про стартап Osavul, який є резидентом Дія.City та учасником defense tech-кластера Brave1 з треку кібербезпеки. Він залучив $3 млн від трьох німецького венчурного фонду 42CAP, а також від українських u.ventures та SMRK.

Це вже другий раунд інвестицій в компанію та одна з найбільших угод у Європі у сфері інформаційної безпеки. Рік тому фонд SMRK інвестував $1 млн в Osavul на seed раунді.

Завдяки цьому фінансуванню Osavul планує масштабуватися на нові ринки, вийти на B2B для захисту брендів від інформаційних атак, а також удосконалювати алгоритми штучного інтелекту.

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«Досягнення Osavul — ще одне підтвердження, що Україна має потужну стартап-екосистему. А наш досвід боротьби з дезінформацією цінний для всього світу», — зазначили в Міністерстві цифрової трансформації.

ШІ-стартап Osavul був заснований на початку повномасштабної війни для боротьби з російським ІПСО та маніпуляціями в соцмережах. За цей час компанія стала одним із ключових гравців на українському ринку боротьби з дезінформацією.

Команда допомагає ідентифікувати онлайн-загрози для державного сектора, безпекових організацій і бізнесу. Osavul уже допоміг компаніям з п’яти країн запобігти інформаційним атакам, а в Україні стартап співпрацював з РНБО й МЗС.

Нагадаємо, стартап Mantis Analytics, що робить платформу ризик-менеджменту на базі штучного інтелекту (ШІ), залучив $240 000 інвестицій від фонду Nezlamni, створеного співзасновниками сервісу Uklon.

Інвестиція має прискорити вихід платформи Mantis на американський ринок. Вона є частиною раунду SAFE на стадії pre-seed. Водночас оцінку компанії у фонді не розголошують.

Також ми писали, що завершено першу програму для українських mil-tech стартапів від акселератора MITS та American University Kyiv, в рамках якої було залучено інвестиції.

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Джерело: Мінцифри