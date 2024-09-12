Український ШІ-стартап залучив інвестиції від фонду співзасновників Uklon

Фонд Nezlamni, орієнтований на українські стартапи у сфері оборонних технологій, інвестував в український стартап Mantis Analytics

Стартап Mantis Analytics, що робить платформу ризик-менеджменту на базі штучного інтелекту (ШІ), залучив $240 000 інвестицій від фонду Nezlamni, створеного співзасновниками сервісу Uklon.

Інвестиція має прискорити вихід платформи Mantis на американський ринок. Вона є частиною раунду SAFE на стадії pre-seed. Водночас оцінку компанії у фонді не розголошують.

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Mantis Analytics був заснований українцями Максимом Терещенком, Остапом Вихопенем і Антоном Тарасюком у 2022 році. Він перетворився з волонтерської ініціативи в стартап подвійного призначення.

Платформа обробляє тисячі повідомлень та гігабайти даних зі ЗМІ, соцмереж, інформаційних платформ у режимі реального часу, виявляючи маніпуляції та фейки. Ці дані допомагають ефективніше протидіяти дезінформації і ворожій пропаганді.

Загальна сума інвестицій, які Mantis Analytics отримав з моменту заснування, складає $400 000. Попередні інвестори стартапу – фонди Angel One та ZAS Ventures.

Нагадаємо, це вже третя публічна угода фонду Nezlamni. Другою інвестицією були $200 тис. в defense tech-стартап Ailand Systems, який створив автономний дрон для пошуку мін ST1. А першим проєктом у портфелі фонду став Buntar Aerospace – розробник розвідувальних ШІ-дронів.

Фонд Nezlamni у червні 2024-го запустили засновники сервісу Uklon Дмитро Дубровський, Вікторія Дубровська, Сергій Смусь і Віталій Дятленко, Загальний обʼєм фонду — $2 млн.

Також ми писали, що завершено першу програму для українських mil-tech стартапів від акселератора MITS та American University Kyiv, в рамках якої було залучено інвестиції.

Учасники програми — стартапи, що розробляють військові інноваційні технологічні рішення — отримали по $200 000 інвестицій. Пряма інвестиція MITS в кожного з учасників програми – $100 000. Ще у $100 000 в MITS оцінили свою експертизу, надану у партнерстві з American University Kyiv.

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За матеріалами Forbes