NASA випадково вбило живих істот на Марсі — учений

На думку вченого, NASA могло випадково вбити живих істот на Марсі, виконуючи дослідницьку місію з пошуку їх на Червоній планеті

Вчені десятиліттями докладають зусиль, щоб знайти будь-які ознаки життя на планеті, проте переконливих доказів поки що не з’явилося.

Астробіолог Дірк Шульце-Макух з Берлінського технічного університету в Німеччині каже, що «Вікінг» був першою американською місією, яка благополучно приземлилася на Марсі в 1976 році і, ймовірно, була найближчою до того, щоб вчені підійшли до пошуку інопланетного життя. Вчений вважає, що методи пошуку життя самі по собі є руйнівними.

«Спусковий апарат «Вікінг» виявив невелику кількість хлорованих органічних речовин, які спочатку вважалися забрудненням з Землі, — сказав Шульце-Макух. — Однак наступні місії підтвердили наявність місцевих органічних сполук на Марсі, хоча і в хлорованій формі. Життя на Марсі могло пристосуватися до посушливого середовища, існуючи в соляних породах і поглинаючи воду безпосередньо з атмосфери. Експерименти «Вікінга», які включали додавання води до зразків ґрунту, могли пригнітити ці потенційні мікроби, що призвело до їхньої загибелі».

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Він сказав, що таким подібним організмам вода непотрібна.

«Мікроби, що живуть всередині соляних порід в Атакамі, взагалі не потребують дощу — їм потрібна лише певна кількість вологи в атмосфері, — додав він. — Тепер давайте запитаємо, що станеться, якщо ви виллєте воду на цих пристосованих до сухості мікробів. Говорячи технічною мовою, ми б сказали, що гіпергідратуємо їх, але простіше кажучи, це було б більше схоже на їхнє утоплення. Багато експериментів «Вікінга» включали нанесення води на зразки ґрунту, що може пояснити загадкові результати».

Шульце-Макух порадив відправити ще одну місію на Червону планету в пошуках життя.

Нагадаємо, що вчені знайшли докази існування великого моря на Марсі. Нові дослідження показують, що на стародавньому холодному Марсі шари замерзлого вуглекислого газу дозволяли текти річкам та існувати морю розміром із Середземне.

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За матеріалами: WioNews.