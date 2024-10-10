Учені знайшли на Марсі японські дзен-сади

Космічний апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сфотографував регіон на Червоній планеті, схожий на японський сухий дзен-сад

Нещодавно він сфотографував Daedalia Planum з орбіти. Команда поділилася фотографією в розділі «Зображення дня» 7 жовтня і написала: «Ця місцевість виглядає так, ніби її згребли в борозни, як японський сухий сад».

Регіон Тарсіс на Марсі колись був вулканічним регіоном, де досі стоять кілька вулканів. Лава, що витікала з Арсії Монс, великого вулкану, породила Daedalia Planum.

Команда порівняла фотографію з відбитками пальців, вказуючи на яскраві валуни, розташовані кривими рядами. Придивившись уважніше, можна побачити закручені візерунки в ландшафті.

«Якийсь процес, очевидно, відсортував і відокремив більші валуни від дрібнішого ґрунту, — зазначає команда MRO. — Що саме це за процес, залишається загадкою».

Примітно, що ніде більше на Марсі не спостерігалося подібної картини.

Зображення було зроблено з висоти 5,4 км. Сьогодні в регіоні Тарсіс немає активних вулканів. Але регіон інтригував вчених протягом багатьох років.

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Раніше космічний апарат Mars Express Європейського космічного агентства зробив широкий огляд вулканічної ділянки, зафіксувавши її різноманітний і незвичайний рельєф.

Команда MRO каже, що вібрації або цикли замерзання-відтавання можуть спричинити утворення такого візерунку.

Японські дзен-сади створюються шляхом згрібання піску або гравію у криволінійні візерунки поряд зі скелями, деревами та рослинами. Команда вказує на концепцію «конвекції розмірів зерен», коли певні вібрації або цикли замерзання-розморожування можуть розділяти зерна різного розміру.

Щось подібне, ймовірно, відбувається з валунами і ґрунтом Daedalia Planum, вважає команда.

«Сейсмічні струси Daedalia Planum можуть відбуватися, якщо надра Тарсіса все ще активні і гуркочуть», — кажуть в MRO.

Reconnaissance Orbiter перебуває на орбіті Марса з 2006 року і відтоді надіслав кілька зображень.

Нагадаємо, що люди можуть позеленіти та втратити зір, поселившись на Марсі. Створення домівки на Марсі було примарною мрією для багатьох людей, адже вчені сподіваються, що у майбутньому Червона планета зможе нам стати прихистком від можливих катастроф. Однак ця мрія видається важкодосяжною через жорстокі умови на планеті, які, як попереджають експерти, можуть змінити колір шкіри людини та значно послабити її зір.

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За матеріалами: WioNews.