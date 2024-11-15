Вчені знайшли докази існування великого моря на Марсі

Стародавній клімат Марса — одна з найзагадковіших таємниць нашої Сонячної системи. Колись планета була вологою і теплою, а тепер вона суха і холодна. Але що б не спіткало планету, це сталося не одразу

Нові дослідження показують, що на стародавньому холодному Марсі шари замерзлого вуглекислого газу дозволяли текти річкам та існувати морю розміром із Середземне.

Зміна клімату Червоної планети від теплого і вологого до холодного і сухого не була різкою. Не було ніякого катастрофічного впливу або іншої події, що його спричинила. Протягом поступової зміни клімату відбувалися різні кліматичні епізоди.

Поверхня планети характеризується особливостями, які вказують на присутність води. Річкові річища, ударні кратери та басейни, які колись були палеоозерами, ілюструють складну кліматичну історію Марса. Планета значно відрізняється від Землі, але обидві підпорядковуються одним і тим же природним законам.

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У холодному кліматі Землі річки можуть протікати під товстими захисними льодовиковими щитами. Нове дослідження, яке вивчає період близько 3,6 млрд років тому, показує, що подібне відбувається і на Марсі. Вода заповнила ударний басейн на Марсі, званий рівниною Аргір. Він був утворений внаслідок удару астероїда і був розміром із Середземне море.

Вчені з’ясували, що більша частина води на планеті була заморожена в крижаних щитах, особливо в південній півкулі. Атмосфера Марса, що складається з вуглекислого газу, періодично змінювалася, створюючи крижану шапку на південному полюсі. Ця шапка діяла як теплоізолятор, дозволяючи воді залишатися в рідкому вигляді під нею.

Дослідники впевнені, що процес заповнення рівнини водою зайняв близько 10 тисяч років. Коли басейн був сповнений, вода виливалася на навколишні рівнини, а потім процес повторювався протягом декількох мільйонів років.

Нагадаємо, у новому дослідженні з’ясовано, що рівень вуглекислого газу (CO₂) на Марсі потрібно значно підвищити, а також збільшити температуру на планеті, щоб підтримати ріст рослин.

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За матеріалами Universe Today