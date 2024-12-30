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Тривалість доби на Землі змінюється: учені назвали причину

30.12.2024 19:50
Ольга Деркач
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Цикл день-ніч на Землі чітко визначений, кожна доба закінчується за 24 години до початку наступної. Це мірило, за яким ми живемо, суворо дотримуючись годинникового механізму

Тривалість доби на Землі змінюється: учені назвали причину

Тривалість доби на Землі змінюється: учені назвали причину Фото: chatgpt.com

Земля, однак, не така точна. Наша планета — це велика хитка липка куля, що обертається навколо Сонця з шаленою швидкістю 107 000 кілометрів на годину. Обертання планети, таким чином, не дотримується строго 24-годинного часового інтервалу.

Багато коливань тривалості земної доби мають відомі причини. Але в масштабах від десятиліть до тисячоліть вчені помітили незначні коливання тривалості дня, які трохи складніше визначити.

Тепер команда геофізиків з Швейцарської вищої технічної школи Цюріха вважає, що вони знайшли відповідь у розплавленому залізному ядрі Землі, крихітні зміни в якому впливають на обертання планети.

Існує кілька різних флуктуацій, що впливають на зміну тривалості земного дня. Одне з них становить близько 1,72 мілісекунди на століття, спричинене Місяцем і повільними коливаннями земної кори там, де її колись обтяжував давній лід. Зміна об’ємів води також може впливати на обертання Землі, оскільки маса зміщується під її поверхнею, так само як і об’єми льоду.

У десятилітніх масштабах коливання від 2 до 3 мілісекунд пов’язані з великомасштабними потоками в рідкому ядрі Землі.

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Але кожну тисячу років відбувається ще одне коливання — приблизно 3-4 мілісекунди, і його причина незрозуміла.

Час коливань узгоджується з рухом на межі ядра і мантії, але попередня спроба 2006 року пов’язати модель з даними спостережень була не зовсім успішною.

Дослідники зі Швейцарської вищої технічної школи Цюріха зазначають, що з часом покращилися методи моделювання та збору даних, тож вони вирішили спробувати знову.

Задача полягала у виключенні всіх відомих коливань, ретельно змоделювавши зміни об’єму льоду, води, вплив Місяця та еластичної кори Землі. Залишки аналізували для виявлення впливу ядра.

Для цього використовували нейронну мережу, дані магнітного поля з гірських порід та сучасні вимірювання.

Їхні результати свідчать про те, що вплив зміни маси льоду і води на Землю був набагато меншим, ніж вважалося раніше. Більше того, коливання на тисячолітніх часових масштабах узгоджуються зі спрощеною моделлю магнітогідродинаміки зовнішнього рідинного ядра Землі.

Результати команди показують, що нам потрібно набагато уважніше придивитися до нашої планети, якщо ми хочемо з’ясувати всі маленькі впливи, які змушують її коливатися в своєму обертанні. І нам знадобиться більший набір даних.

«Наші результати показують важливість внутрішньої геодинаміки для довгоперіодичних коливань довжини дня, особливо через рух рідини в зовнішньому ядрі Землі, — пишуть учені. — Однак, незважаючи на існуючі недоліки, включаючи відсутність комплексної фізичної моделі, яка б враховувала різні компоненти динаміки ядра, є достатньо підстав для вдосконалення наявних на сьогодні моделей ядра Землі».

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За матеріалами: Science Alert.

Рубрики: СвітНовиниНаукаHSBCMozido
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