Учені придумали, як знайти девʼяту планету Сонячної системи

Вже багато років обговорюється, що в Сонячній системі живе ще одна планета. Але нікому так і не вдалося її знайти

У наукових колах є, як прихильнкии, так і противник цієї теорії. Але судячи з даних, зібраних за останні кілька років, дев’ята планета, ймовірно, десь причаїлася.

Гравітаційні аномалії разом з незвичайними орбітальними патернами в поясі Койпера викликали дебати про існування дев’ятої планети. NASA розробляє новий телескоп, який зможе оглядати все нічне небо. Він буде готовий до кінця 2025 року і зможе визначити, чи існує дев’ята планета, чи ні.

Кілька місяців тому дослідники заявили, що знайшли найпереконливіші докази того, що в Сонячній системі ховається планета, яка може бути тією самою девʼятою планетою, яку вони шукали. Вони кажуть, що ця планета, ймовірно, знаходиться в поясі Койпера.

Вона невелика і має масу в 1,5-3 рази більшу за масу Землі. Однак вони не впевнені в її складі і кажуть, що це може бути що завгодно — крижана, кам’яниста Земля або супер-Плутон.

Вони вважають, що його велика маса означає, що він, ймовірно, має велику внутрішню енергію і навіть може підтримувати підземні океани.

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«Її орбіта була б дуже далекою, набагато далі за Нептун, і набагато більш нахиленою порівняно з відомими планетами», — каже Патрик Софія Ликавка, доцент кафедри планетарних наук в Університеті Кіндай в Японії і співавтор дослідження.

Пошуки Дев’ятої планети тривають з 2014 року, коли Костянтин Батигін та Майкл Браун заявили, що десь у Сонячній системі може блукати планета, більша за Землю, яку люди досі не знайшли.

Обидва вчені переконані, що планета змінює траєкторії руху далеких тіл у Поясі Койпера. На їхню думку, вона є «супер-Землею» і приблизно в п’ять-сім разів перевищує масу нашої планети.

Кілька інших астрономів у минулому також висували теорію про те, що щось впливає на орбіти кількох відомих транснептунових об’єктів.

До того, як Браун і Батигін припустили, що якесь тіло впливає на об’єкти в поясі Койпера, астрономи Скотт Шеппард і Чедвік Трухільйо помітили, що кілька відомих транснептунових об’єктів мають дивним чином згруповані орбіти.

Тим часом є й інші, хто вважає, що дивні орбіти спричинені первісною чорною дірою, яка утворилася одразу після Великого вибуху. Наша Сонячна система, ймовірно, захопила її, коли вона рухалася через галактику.

Нагадаємо, що вчені знайшли революційний метод освоєння далекого космосу. Відправлення об’єкта до іншої зірки все ще залишається чимось з розряду наукової фантастики. Але учені придумали як принаймні частково наблизити нас до цього.

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За матеріалами: WioNews.