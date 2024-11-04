Скоро можна буде побачити парад семи планет: коли чекати

У січні 2025 року в нічному небі можна буде побачити парад планет. Шість планет вишикуються в лінію і будуть видимі разом протягом декількох тижнів після цього. Пізніше до них приєднається сьомий член Сонячної системи

Венеру, Марс, Юпітер, Сатурн, Нептун і Уран можна буде побачити разом на небі в першому місяці 2025 року. Ці шість планет почнуть ставати видимими за кілька днів до 21 січня 2025 року. Після цього вони залишатимуться там близько чотирьох тижнів.

Чотири з цих планет — Марс, Венера, Юпітер і Сатурн — можна буде побачити неозброєним оком. Однак для спостереження за Ураном і Нептуном знадобиться телескоп.

Найкращий час для спостереження параду планет — після заходу сонця, приблизно о 20:30 за місцевим часом. Венера, Сатурн і Нептун не затримуватимуться надовго і перебуватимуть на горизонті лише деякий час. Вони підуть за горизонт з 23:30 вечора до опівночі.

Тим часом Марс, Юпітер і Уран залишаться на небі майже всю ніч. Вони також повільно почнуть сідати, причому Марс зайде останнім перед самим сходом сонця.

Хоча в минулому було кілька парадів планет, очікується, що цей парад буде найкращим з усіх, оскільки його можна буде бачити протягом тривалого часу.

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Планети розташуються в найкращих позиціях і представлятимуть вражаюче видовище протягом декількох тижнів, щонайменше до кінця лютого.

Найцікавіше в цьому космічному видовищі те, що на кілька днів воно перетвориться на парад семи планет. Всі сім планет нашої Сонячної системи будуть видимі одночасно, коли до них приєднається Меркурій. Однак, можливо, буде важко побачити їх усіх разом, оскільки Сатурн, Меркурій і Нептун будуть надто близько до Сонця.

До початку березня їхня видимість зменшиться, оскільки Меркурій, Сатурн і Нептун підійдуть надто близько до Сонця. Незабаром Венера також стане все менш і менш видимою. Юпітер, Марс і Уран залишаться там протягом наступних кількох тижнів.

Найкращий період для спостереження буде між 21 січня 2025 року та 21 лютого 2025 року. Тиждень з 29 січня під час молодика буде найбільш ідеальним часом для спостереження параду планет.

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За матеріалами: WioNews.