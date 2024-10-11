close-btn
PaySpaceMagazine

Учені знайшли нову частину Сонячної системи

11.10.2024 15:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Завдяки космічному телескопу Джеймса Вебба приблизно за 1 млн миль від Землі, погляд людства на Всесвіт тепер простягається на 13,5 млрд років у минуле

Учені знайшли нову частину Сонячної системи

Учені знайшли нову частину Сонячної системи Фото: freepik.com

І хоча астрономи та космологи прагнуть вивчати ранні часи всього живого, ми все ще багато чого не знаємо про наше зоряне сусідство.

Ми знаємо, що Земля обертається навколо Сонця, і що наша зірка містить вісім повноцінних планет. Але астрономи досі мають лише розмите уявлення про те, що лежить за межами Нептуна. У 1951 році голландсько-американський астроном Герард Койпер висунув гіпотезу, що за найвіддаленішою планетою має бути пояс об’єктів, і це передбачення підтвердилося у 1992 році з відкриттям поясу Койпера.

Зараз з’являється все більше доказів того, що другий Пояс Койпера може пролягати навіть за межами першого.

«Пояс Койпера в нашій Сонячній системі довгий час здавався дуже маленьким у порівнянні з багатьма іншими планетними системами, — сказав Уес Фрейзер, провідний автор дослідження з Національної дослідницької ради Канади. — Але наші результати свідчать про те, що ця думка могла просто виникнути через упередженість спостережень. Тож, можливо, якщо цей результат підтвердиться, наш Пояс Койпера не такий вже й маленький і незвичайний порівняно з поясами навколо інших зірок».

Цікаве по темі: Учені знайшли на Марсі японські дзен-сади

Ці результати отримані завдяки спільним зусиллям зонда New Horizons, який пролетів повз Плутон у 2015 році, та 8-метрового телескопа Subaru Mauna Kea, який розташований на вершині гори, від якої він отримав свою назву, і шукає потенційні об’єкти Поясу Койпера (КВО) для відвідування New Horizons.

Протягом багатьох років пошук об’єктів ускладнювався тим, що Subaru знаходився перед щільним фоном центру галактики. Але тепер, коли він знаходиться в розрідженій ділянці неба, камера телескопа Hyper Suprime-Cam виявила 239 КВО всього за чотири роки. З них близько десятка особливо цікаві.

«Найбільш захоплюючою частиною було відкриття 11 об’єктів на відстанях за межами відомого Поясу Койпера, — сказав Фумі Йошида, співавтор дослідження з Технологічного інституту Чіба. — Якщо це підтвердиться, це стане великим відкриттям».

Унікальність цих обʼєктів пов’язана з їхньою відносною відстанню як від Сонця, так і від «першого» поясу Койпера, який знаходиться приблизно на відстані 35-55 астрономічних одиниць (а.о.) від центру нашої Сонячної системи (одна а.о. – це середня відстань від Землі до Сонця). Однак, ці нововідкриті об’єкти знаходяться на відстані від 70 до 90 а.о. від Сонця.

Чому ж ці віддалені КВО не вважаються частиною оригінального Поясу Койпера? Схоже, існує прогалина в об’єктах, розташованих між 55 і 70 а.о. від Сонця. Це означає, що ці 11 об’єктів утворюють певне друге кільце навколо Сонячної системи.

Дослідники кажуть, що вони продовжать відстежувати ці об’єкти, шукаючи більше подібних до них, і, враховуючи, що вони скупчені в невеликій частині неба, їх, ймовірно, набагато більше.

Нагадаємо, що учені NASA вперше виявили електричне поле по всій Землі, яке вважається таким же фундаментальним для нашої планети, як гравітаційне та магнітне поля. Це, за словами команди, розкриває роль, яку відіграє амбіполярне поле у керуванні витоком атмосфери та формуванні іоносфери Землі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Через що Марс став непридатним для життя — відповідь вчених

NASA планує вирощувати на Місяці будинки з грибів і водоростей

Вчені відкрили галактику, що має унікальне світіння

За матеріалами: Popular Mechanics.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Учені знайшли на Марсі японські дзен-сади 10.10.2024

Учені знайшли на Марсі японські дзен-сади
Землю накрила одна з найсильніших магнітних бурь: скільки триватиме 10.10.2024

Землю накрила одна з найсильніших магнітних бурь: скільки триватиме
Через що Марс став непридатним для життя — відповідь вчених 08.10.2024

Через що Марс став непридатним для життя — відповідь вчених
NASA планує вирощувати на Місяці будинки з грибів і водоростей 02.10.2024

NASA планує вирощувати на Місяці будинки з грибів і водоростей
Атмосфера Землі витікає у космос — вчені з'ясували чому 01.10.2024

Атмосфера Землі витікає у космос — вчені з'ясували чому
Сонячне затемнення у вигляді вогняного кільця 2024: коли та де дивитися 30.09.2024

Сонячне затемнення у вигляді вогняного кільця 2024: коли та де дивитися
Вибір редакції
Всі
Скільки заробили банки України від початку 2024 року — аналітика
ТОП статей 11.10.2024

Скільки заробили банки України від початку 2024 року — аналітика

 «Підтримка українського бізнесу та стартапів — один із пріоритетів Google в Україні»: інтерв’ю із координатором Startup програм Орестом Бавдою
ТОП статей 10.10.2024

«Підтримка українського бізнесу та стартапів — один із пріоритетів Google в Україні»: інтерв’ю із координатором Startup програм Орестом Бавдою
Останні новини
Сьогодні  19:30

Як змінилась кількість фінкомпаній на ринку за місяць — НБУ

 Сьогодні  19:00

ШІ-стартап з українським корінням залучив $3 млн інвестицій

 Сьогодні  18:30

Нацбанк презентував нову памʼятну монету

 Сьогодні  18:00

Скільки отримає бюджет у 2024 році завдяки підвищенню податків — Гетманцев

 Сьогодні  17:30

4 криптовалюти, на які варто звернути увагу у жовтні

 Сьогодні  17:00

Як криптотрейдер перетворив $16 000 на $18 млн: ключі до успіху

 Сьогодні  16:47

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют. Випуск № 1 — жовтень 2024 року

 Всі новини
credit link image