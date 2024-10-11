Учені знайшли нову частину Сонячної системи

Завдяки космічному телескопу Джеймса Вебба приблизно за 1 млн миль від Землі, погляд людства на Всесвіт тепер простягається на 13,5 млрд років у минуле

І хоча астрономи та космологи прагнуть вивчати ранні часи всього живого, ми все ще багато чого не знаємо про наше зоряне сусідство.

Ми знаємо, що Земля обертається навколо Сонця, і що наша зірка містить вісім повноцінних планет. Але астрономи досі мають лише розмите уявлення про те, що лежить за межами Нептуна. У 1951 році голландсько-американський астроном Герард Койпер висунув гіпотезу, що за найвіддаленішою планетою має бути пояс об’єктів, і це передбачення підтвердилося у 1992 році з відкриттям поясу Койпера.

Зараз з’являється все більше доказів того, що другий Пояс Койпера може пролягати навіть за межами першого.

«Пояс Койпера в нашій Сонячній системі довгий час здавався дуже маленьким у порівнянні з багатьма іншими планетними системами, — сказав Уес Фрейзер, провідний автор дослідження з Національної дослідницької ради Канади. — Але наші результати свідчать про те, що ця думка могла просто виникнути через упередженість спостережень. Тож, можливо, якщо цей результат підтвердиться, наш Пояс Койпера не такий вже й маленький і незвичайний порівняно з поясами навколо інших зірок».

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Ці результати отримані завдяки спільним зусиллям зонда New Horizons, який пролетів повз Плутон у 2015 році, та 8-метрового телескопа Subaru Mauna Kea, який розташований на вершині гори, від якої він отримав свою назву, і шукає потенційні об’єкти Поясу Койпера (КВО) для відвідування New Horizons.

Протягом багатьох років пошук об’єктів ускладнювався тим, що Subaru знаходився перед щільним фоном центру галактики. Але тепер, коли він знаходиться в розрідженій ділянці неба, камера телескопа Hyper Suprime-Cam виявила 239 КВО всього за чотири роки. З них близько десятка особливо цікаві.

«Найбільш захоплюючою частиною було відкриття 11 об’єктів на відстанях за межами відомого Поясу Койпера, — сказав Фумі Йошида, співавтор дослідження з Технологічного інституту Чіба. — Якщо це підтвердиться, це стане великим відкриттям».

Унікальність цих обʼєктів пов’язана з їхньою відносною відстанню як від Сонця, так і від «першого» поясу Койпера, який знаходиться приблизно на відстані 35-55 астрономічних одиниць (а.о.) від центру нашої Сонячної системи (одна а.о. – це середня відстань від Землі до Сонця). Однак, ці нововідкриті об’єкти знаходяться на відстані від 70 до 90 а.о. від Сонця.

Чому ж ці віддалені КВО не вважаються частиною оригінального Поясу Койпера? Схоже, існує прогалина в об’єктах, розташованих між 55 і 70 а.о. від Сонця. Це означає, що ці 11 об’єктів утворюють певне друге кільце навколо Сонячної системи.

Дослідники кажуть, що вони продовжать відстежувати ці об’єкти, шукаючи більше подібних до них, і, враховуючи, що вони скупчені в невеликій частині неба, їх, ймовірно, набагато більше.

Нагадаємо, що учені NASA вперше виявили електричне поле по всій Землі, яке вважається таким же фундаментальним для нашої планети, як гравітаційне та магнітне поля. Це, за словами команди, розкриває роль, яку відіграє амбіполярне поле у керуванні витоком атмосфери та формуванні іоносфери Землі.

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За матеріалами: Popular Mechanics.