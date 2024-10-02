NASA планує вирощувати на Місяці будинки з грибів і водоростей

У найближчі роки люди можуть жити в грибних колоніях, побудованих з грибів, водоростей і води на Місяці

NASA планує підкорити Місяць і побудувати на ньому колонії, де люди зможуть жити і проводити більше експериментів. Передбачається, що це стане плацдармом для подальшого освоєння космосу, особливо Марса.

Однак NASA стикається з дилемою будівництва цих споруд, оскільки доставити цеглу та сталь на Місяць може виявитися неможливим, а навіть якщо і вдасться, то чи зможуть вони витримати місячне середовище — це вже зовсім інше питання. Крім того, відправка лише одного фунта (450 г) матеріалу на Місяць коштує колосальний мільйон доларів.

Саме тут і з’являється грибок, який, згідно з новими планами поселення людей на Місяці, має виявитися економічно вигідним і стійким.

NASA планує використовувати мікотекстуру, метод, який використовує спори грибів і водоростей, щоб не будувати, а вирощувати структури в космосі.

NASA співпрацює з іншими організаціями, щоб зробити це реальністю. Кріс Маурер, засновник архітектурної компанії Redhouse, яка співпрацює з космічним агентством, сказав: «Ви не можете взяти дошки чи цеглу. То з чого ж ви збираєтеся будувати?».

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Відповідь полягає в місячному ґрунті, воді та плісняві, які будуть відправлені на Місяць у запакованому та надутому вигляді. Спори грибів, у поєднанні з водоростями та водою, буквально почнуть рости в придатні для життя структури, які стануть ідеальним місцем для проживання людей.

Експерти кажуть, що ці грибні будівлі захистять астронавтів від небезпечних космічних явищ, таких як поширена шкідлива радіація та мікрометеорити.

Радіація, за словами Маурера, є основною причиною того, що людина ніколи не поверталася на Місяць з часів епічних місій «Аполлон».

Він каже, що структури на основі грибів можуть змінити правила гри у прагненні людини повернутися на Місяць і далі в космос. Лише вісім сантиметрів матеріалу можуть заблокувати понад 99% радіації. Масштабність цього плану можна оцінити тим фактом, що на противагу цьому 3 м місячного пилу виконують ту ж саму роботу.

В якості першого кроку NASA протестує невеликі моделі на Місяці до 2028 року.

Подібні грибовидні структури будуть використані для будівництва на Марсі, в яких люди зможуть безпечно жити.

Нагадаємо, що учені хочуть створити «банк життя» на Місяці. Вчені планують врятувати зникаючих тварин та інші види, відправивши їх на Місяць.

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За матеріалами: WioNews.