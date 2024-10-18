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Вчені з’ясували походження більшості метеоритів, що впали на Землю

18.10.2024 16:20
Микола Деркач
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Науковці змогли простежити походження понад 70% метеоритів, що впали на Землю. Усього їх відносять до трьох родин: Массалії, Карін і Короніс

Вчені з’ясували походження більшості метеоритів, що впали на Землю

Вчені з’ясували походження більшості метеоритів, що впали на Землю Фото: freepik.com, pngwing.com

Згідно з новим дослідженням, три родини астероїдів відповідальні за понад 70% метеоритів. Карін, Короніс і Массалія утворилися через зіткнення в головному поясі астероїдів і утворилися 5,8 мільйона років тому, 7,5 мільйона років тому та 40 мільйонів років тому відповідно.

«Останні зіткнення, що відбулися в поясі астероїдів, повністю домінують у потоці каменів на нашу планету, — сказав Майкл Марссет, провідний автор і науковий співробітник Європейської південної обсерваторії, під час розмови з Gizmodo. — Ви можете подумати, що потік метеоритів повинен бути сумішшю всіх об’єктів, які ми спостерігаємо в поясі астероїдів, але це зовсім не так, у ньому домінують три астероїди, які відносно нещодавно фрагментувалися».

Найбільше за бомбардуванням Землі стоїть родина Массалія (Massalia) — це група астероїдів, які мають схожі орбіти. На цю групу припадає близько 40% усіх метеоритів, що впали на нашу планету.

За словами науковців, каскад зіткнень всередині сімейств астероїдів все ще активний.

«Такі великі зіткнення не відбуваються щодня — кожні 30-50 мільйонів років звучить досить часто, хоча за останні 8 мільйонів років відбулося три великих зіткнення», — сказав П’єр Вернацца, дослідник з Французького національного центру наукових досліджень, в розмові з Gizmodo.

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«Каскад зіткнень всередині цих сімей все ще активний. Ось чому вони домінують у “виробництві метеоритів”», — сказав Марссет.

Метеорити, що впали на Землю, несуть у собі таємниці Сонячної системи.

«Метеорити зберегли у своєму сучасному складі багато інформації про наш ранній протопланетний диск, — пояснив Марссет. — Пов’язуючи ці метеорити, які ми можемо детально вивчати у нашій лабораторії, з конкретними сім’ями в поясі астероїдів, ми можемо реконструювати початковий градієнт складу і тепловий градієнт нашого протопланетного диска. Це, зрештою, і є метою такого роду досліджень. Це те, що ми хочемо дізнатися».

Раніше ми також писали, що Лабораторія реактивного руху (JPL) НАСА активно спостерігає за трьома астероїдами, які в неділю (13 жовтня) суттєво наблизилися до Землі. Ці об’єкти досить великі, щоб завдати чималих, хоч і локальних проблем людям. При цьому, якщо розрахунки астрономів правильні, космічні камені наразі не становлять серйозної загрози людям, а їхній проліт дасть науковцям рідкісну можливість для досліджень, зокрема, вони зможуть зібрати важливі дані про структуру та поведінку кожного масивного астероїда.

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За матеріалами wionews.com.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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