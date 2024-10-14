NASA відстежує три величезні астероїди, що мчать до Землі: чи загрожують вони людству

Лабораторія реактивного руху (JPL) НАСА активно спостерігає за трьома астероїдами, які в неділю (13 жовтня) суттєво наблизилися до Землі

Ці об’єкти досить великі, щоб завдати чималих, хоч і локальних проблем людям. При цьому, якщо розрахунки астрономів правильні, космічні камені наразі не становлять серйозної загрози людям, а їхній проліт дасть науковцям рідкісну можливість для досліджень, зокрема, вони зможуть зібрати важливі дані про структуру та поведінку кожного масивного астероїда.

Все про три астероїди

Астероїд 2024 SM4

Астероїд 2024 SM4 — це космічний камінь розміром з літак і шириною приблизно 170 футів (51,8 м). Він пролетить повз Землю на відстані 4,5 млн кілометрів — це далі, ніж Місяць.

Зазначимо, що астероїди такого розміру можуть завдати значної шкоди, якщо впадуть на густонаселену територію або в океан, викликавши цунамі. Приблизно такі ж астероїди спричиняли сильні вибухи в атмосфері чи на землі в минулому (наприклад, Тунгуська подія 1908 року). Шкода могла б бути локальною, але серйозною.

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Астероїд 2024 TX5

Астероїд 2024 TX5 — це космічний камінь розміром з будинок, який має 58 футів (17,7 м) у ширину. Цей астероїд пролетить ближче до Землі та здійснить зближення до 2,83 млн км.

Астероїд 2024 TA7

Астероїд 2024 TA7 має майже 40 футів (12,2 м) завширшки і пролетить на відстані лише 328 тис. км від Землі.

Як NASA відстежує астероїди?

НАСА разом з іншими космічними агентствами створило мережу телескопів і передових комп’ютерних технологій для виявлення об’єктів, що зближуються з Землею (near-Earth objects — NEOs).

Хоча багато NEOs не підходять дуже близько до Землі, деякі з них пролітають на критичній відстані та позначаються як потенційно небезпечні, які потребують більшої уваги.

Найбільш небезпечні астероїди мають розмір понад 460 футів (140 метрів), а їхні орбіти проходять на відстані 7,5 млн км від Землі.

Центр NASA з вивчення навколоземних об’єктів (CNEOS) відстежує всі NEOs і шукає будь-які потенційні ризики зіткнення з Землею.

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За матеріалами wionews.com.