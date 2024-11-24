Вчені визначили найкраще місце для життя людей на Місяці

Роботи можуть перетворити лавові трубки Місяця на майбутні будинки для астронавтів. Вчені вже випробували цю систему в суворих вулканічних ландшафтах острова Лансароте в Атлантичному океані

Дослідники вважають, що стародавні лавові трубки Місяця можуть бути ідеальним місцем для майбутнього людського житла. Це величезні порожнисті тунелі, утворені лавою, що протікала поверхнею Місяця мільярди років тому, коли наш супутник був вулканічно активним.

Місячні лавові трубки забезпечують чудовий захист від шкідливої сонячної та космічної радіації, а також мікрометеороїдів. Крім того, середовище лавових труб забезпечує більш стабільну температуру в порівнянні з суворою місячною поверхнею. З цих причин лавові трубки є ідеальним місцем для потенційних місячних баз.

Однак доступ до цих підземних печер непростий, і команда дослідників на чолі з Джонатаном Бабелем з Інноваційного центру робототехніки DFKI в Бремені, Німеччина, представила нову ідею. Вони пропонують розробити багатофункціональну роботизовану систему для дослідження місячних лавових труб.

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Ключовим компонентом є система управління та стикування (Tether Management and Docking System, TMDS), яка дозволяє двом роботам співпрацювати під час вертикального спуску в лавову трубу через мансардне вікно. TMDS забезпечує контрольований спуск, синхронізуючи швидкість лебідки зі швидкістю коліс ровера.

Платформа TMDS може регулювати свою висоту за допомогою лінійних приводів. Це дозволяє легко стикувати і транспортувати її, що робить її пристосованою до різних роботизованих систем і вимог місії.

Вчені ще у січні та лютому 2023 року випробували цю систему у вулканічних ландшафтах острова Лансароте в Атлантичному океані. TMDS успішно провела марсоходи через складну місцевість у справжню лавову трубу.

Технологія TMDS також може бути адаптована для майбутніх дослідницьких місій, в тому числі на Марсі та інших небесних тілах з потенційними лавовими трубами.

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За матеріалами Interesting Engineering