Скільки компаній заборгували зарплату працівникам — Опендатабот

Станом на серпень 2025 року в Україні зафіксовано понад 35 тисяч боргів із зарплати, за даними Єдиного реєстру боржників

Відкрито 35 471 провадження щодо заборгованості по заробітній платі, що на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Загалом 1 983 компанії заборгували своїм працівникам.

Варто зауважити, що Реєстр боржників постійно оновлюється: закриті провадження видаляють, тому наведені дані відображають ситуацію на початок серпня 2025 року.

Найчастіше боржниками стають:

державні підприємства — 11 562 провадження (33%); акціонерні товариства — 10 308 (29%);

акціонерні товариства — 10 308 (29%); товариства з обмеженою відповідальністю — 6 298 (18%).

Лідером за кількістю проваджень стало Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання — 4 063 відкриті справи. На другому місці Карпатнафтохім з 1 188 провадженнями, а далі Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання — Інжиніринг — 1 015.

7% від загальної кількості проваджень припадає на різні Облавтодори — 2 499 відкритих проваджень за несплачену зарплатню.

А серед великих українських фінансових груп найбільше боргів через несплачену зарплатню мають 2 компанії групи Дмитра Фірташа — по 336 та 2 провадження відповідно.

Загалом частіше за всіх в країні зарплату затримують компанії, що займаються виробництвом машин та устатковання — 5 681 провадження або 16% від загальної кількості. На другому щаблі серед боржників по зарплатні підприємства, що займаються будівництвом — 2 696 або 7,6%. Закривають трійку компанії з виробництва хімічної продукції — 2 670 або 7,5%.

Найбільше заборгували підприємства у прифронтовій Сумській області — 6 305, на другому місці столиця — 3 784, на третьому — Дніпропетровщина з 2 456 провадженнями.

У 56% випадків зарплатню боргують чоловікам, ще 44% припадає на жінок.

Джерело: Опендатабот.