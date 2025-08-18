close-btn
Скільки компаній заборгували зарплату працівникам — Опендатабот

18.08.2025 12:00
Ольга Деркач

Станом на серпень 2025 року в Україні зафіксовано понад 35 тисяч боргів із зарплати, за даними Єдиного реєстру боржників

Фото: freepik.com, unsplash.com

Відкрито 35 471 провадження щодо заборгованості по заробітній платі, що на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Загалом 1 983 компанії заборгували своїм працівникам.

Інфографіка: Опендатабот

Варто зауважити, що Реєстр боржників постійно оновлюється: закриті провадження видаляють, тому наведені дані відображають ситуацію на початок серпня 2025 року.

Найчастіше боржниками стають:

  • державні підприємства — 11  562 провадження (33%);
  • акціонерні товариства — 10  308 (29%);
  • товариства з обмеженою відповідальністю — 6  298 (18%).
Інфографіка: Опендатабот

Інфографіка: Опендатабот

Лідером за кількістю проваджень стало Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання — 4 063 відкриті справи. На другому місці Карпатнафтохім з 1 188 провадженнями, а далі Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання — Інжиніринг — 1 015.

Цікаве по темі: Скільки податків заборгували українські ФОПи — Опендатабот

7% від загальної кількості проваджень припадає на різні Облавтодори — 2 499 відкритих проваджень за несплачену зарплатню.

А серед великих українських фінансових груп найбільше боргів через несплачену зарплатню мають 2 компанії групи Дмитра Фірташа — по 336 та 2 провадження відповідно.

Загалом частіше за всіх в країні зарплату затримують компанії, що займаються виробництвом машин та устатковання — 5 681 провадження або 16% від загальної кількості. На другому щаблі серед боржників по зарплатні підприємства, що займаються будівництвом — 2 696 або 7,6%. Закривають трійку компанії з виробництва хімічної продукції — 2 670 або 7,5%.

Інфографіка: Опендатабот

Інфографіка: Опендатабот

Найбільше заборгували підприємства у прифронтовій Сумській області — 6 305, на другому місці столиця — 3 784, на третьому — Дніпропетровщина з 2 456 провадженнями.

Інфографіка: Опендатабот

У 56% випадків зарплатню боргують чоловікам, ще 44% припадає на жінок.

Нагадаємо, що понад 2,17 млн договорів на загальну суму майже 13 млрд грн уклали українці з мікрофінансовими організаціями (МФО) цьогоріч. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період торік. Загальна сума таких договорів становила 12,72 млрд грн.

Джерело: Опендатабот.

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.