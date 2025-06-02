Скільки грошей українці заборгували за мікрокредитами — Опендатабот

Понад 2,17 млн договорів на загальну суму майже 13 млрд грн уклали українці з мікрофінансовими організаціями (МФО) цьогоріч за даними Національного банку України

Про це йдеться у аналітичному матеріалі Опендатабот.

Зазначається, що понад 2,17 млн договорів позики уклали українці з МФО за перший квартал 2025 року. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період торік. Загальна сума таких договорів становила 12,72 млрд грн.

Утім, попри зростання кількості позик, середня сума кредиту вперше за два роки зменшилася — на 2% порівняно з відповідним періодом торік, і наразі становить 5 858 грн. До цього середній чек лише зростав.

У середньому, щомісяця українці оформлювали 724 тисячі договорів — це дещо більше за торішній показник у 693 тис. на місяць.

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Загалом українці заборгували МФО 24,28 млрд грн станом на 1 квітня 2025 року. Це вдвічі більше, ніж було на початку повномасштабної війни — у квітні 2022 року. Лише за перший квартал 2025 року борг збільшився на 4,3 млрд грн або 22%.

Варто зазначити, що за оновленими даними НБУ, борги українців не зменшилися на 2,7 млрд грн, як було у минулих звітах, а навпаки збільшилися на 1,4 млрд грн наприкінці 2024 року. Загалом за 2024 рік борг зріс удвічі — на 10,7 млрд грн.

63% мікрокредитів беруть на термін від 93 днів до 1 року. Частка таких договорів майже не змінились. Водночас у 15 разів побільшало довгострокових мікропозик — від 1 до 2 років. Їх частка наразі складає 3,6%. Короткі позики (до 31 дня) стали також популярнішими: їх частка зросла з 14,5% до 24%. А ось частка позик строком від 32 до 92 днів зменшилась більш, ніж у 5 разів, з 16,5% до 3%.

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