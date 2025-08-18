Microsoft виплатить дивіденди у вересні: скільки отримають власники акцій

Компанія Microsoft входить до числа технологічних гігантів, які 11 вересня виплатять своїм інвесторам дивіденди

Варто зазначити, що компанія є постійним платником дивідендів, які зростають вже 23 роки поспіль. Наразі прогнозована дивідендна дохідність становить 0,64%, виходячи з річної виплати $3,32 на акцію.

З коефіцієнтом виплат 21,40%, Microsoft все ще має достатньо можливостей для реінвестування прибутку в розширення бізнесу, зберігаючи при цьому регулярні виплати.

У межах майбутньої квартальної виплати компанія перерахує $0,83 на акцію, що не змінилося порівняно з попереднім кварталом. Інвесторам слід врахувати дату відсічення (ex-dividend date) — 21 серпня 2025 року.

На ринку акцій Microsoft останніми тижнями демонстрували певну волатильність. Останню торгову сесію папери закрили на рівні $520, що на 0,44% нижче за попередній день. Водночас із початку року акції зросли на 24%.

Цікаве по темі: Microsoft стала другою компанією з капіталізацією понад $4 трлн

Фундаментальні показники акцій MSFT

Незважаючи на цю волатильність, варто зазначити, що акції Microsoft мають міцні фундаментальні показники, особливо з фінансової точки зору.

Наприклад, у IV кварталі 2025 фінансового року в США виручка зросла на 18% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала $76,4 млрд, а чистий прибуток зріс на 24% до $27,2 млрд. Прибуток на акцію також зріс на 24% до $3,65, перевищивши прогнози.

Серед продуктів компанії Cloud залишається двигуном зростання: дохід від Intelligent Cloud зріс на 26% до $29,9 млрд, а Azure — на 39%.

За весь рік Microsoft повідомила про дохід у розмірі $281,7 млрд і чистий прибуток у розмірі $101,8 млрд, що на 16% більше, ніж торік. Компанія прогнозує, що зростання продовжиться у 2026 фінансовому році, а в першому кварталі на розширення інфраструктури штучного інтелекту (ШІ) буде виділено понад $30 млрд.

Джерело: Finbold.