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Microsoft стала другою компанією з капіталізацією понад $4 трлн

01.08.2025 12:00
Ольга Деркач

У «клубі $4 трлн» з’явився другий учасник. Акції Microsoft 31 липня зросли більш ніж на 5% після публікації квартальної звітності, яка перевершила очікування аналітиків. Це підняло ринкову вартість компанії до понад $4 трлн

Microsoft стала другою компанією з капіталізацією понад $4 трлн

Microsoft стала другою компанією з капіталізацією понад $4 трлн Фото: unsplash.com

До цього рівня раніше вже дійшла Nvidia, яка стала першою компанією, що подолала цю планку.

Microsoft відзвітувала про 18% зростання виручки — найшвидший темп за останні три роки. Головним драйвером став хмарний бізнес Azure. Вперше компанія розкрила показники доходів Azure і повідомила, що продажі від Azure та інших хмарних сервісів у 2025 фінансовому році перевищили $75 млрд, що на 34% більше, ніж торік.

Nvidia та Microsoft стали головними бенефіціарами штучного інтелекту, обійшовши Apple у рейтингу найдорожчих компаній світу.

Apple наразі посідає третє місце з капіталізацією близько $3,2 трлн. Її акції впали на 17% від початку року, оскільки інвестори побоюються, що виробник iPhone відстає у сфері штучного інтелекту (ШІ).

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Серед технологічних гігантів Nvidia у 2025 році показує найкращу динаміку: її акції зросли на 33%. Графічні процесори компанії лежать в основі великих мовних моделей, які розробляють Microsoft, OpenAI, Google, Meta та інші, і заповнюють дата-центри, що активно будуються цими ж корпораціями.

Звіт Nvidia очікується наприкінці серпня.

Нагадаємо, що штучний інтелект приносить Microsoft сотні мільйонів доларів економії. Оптимізуючи діяльність та інтегруючи сучасні технології, компанія стрімко зменшує кількість працівників. Лише в кол-центрах штучний інтелект зекономив Microsoft понад $500 млн торік, а також сприяв підвищенню задоволеності і серед працівників, і серед клієнтів.

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Джерело: CNBC.

Рубрики: MicrosoftКомпаніїСвітНовини
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